Le cofondateur d'Oculus voit l'Apple Vision Pro comme "l'avenir de la réalité virtuelle"

Dès son annonce, l'Apple Vision Pro a enthousiasmé énormément de monde dans l'industrie de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Si beaucoup de personnes ont vu l'Apple Vision Pro comme une belle opportunité pour développer de nouvelles applications et démocratiser l'AR et la VR dans les foyers, certains voient l'ordinateur spatial d'Apple comme "l'avenir du marché" et ce n'est pas n'importe qui qui le dit...

L'Apple Vision Pro est le produit parfait selon le cofondateur d'Oculus

Dans une récente interview accordée au média Mixed Reality News, Palmer Luckey le cofondateur de l'entreprise Oculus (aujourd'hui racheté par Meta) est revenu sur l’annonce d'Apple à propos du Vision Pro, le premier ordinateur spatial qui se veut "révolutionnaire" pour imposer l'AR et la VR dans des millions de foyers à travers le monde. Luckey connait bien le monde de la réalité virtuelle, car il a travaillé pendant plusieurs années sur le développement des casques Oculus, pour lui, les casques VR n'ont plus aucun secret !



Quand il a appris qu'Apple sortait son premier ordinateur spatial avec une expérience de réalité mixte, Palmer Luckey s'est directement senti très enthousiaste après avoir vu la présentation d'Apple. Selon lui, le Vision Pro symbolise l'avenir du marché des casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, il va être un tournant majeur pour l'industrie qui pourrait être obligée de suivre le même chemin que celui ouvert par Apple.

Ce que sous-entend le cofondateur d'Oculus, c'est qu'Apple pourrait dans un avenir proche contraindre ses concurrents à abandonner le métavers, supprimer les manettes qui sont fournies dans les packs, développer des casques plus ouverts sur l'environnement autour de soi, ajouter des caméras qui se concentreront sur les mouvements des doigts... L'Apple Vision Pro pourrait être aussi bouleversant que l'a été l'iPhone sur le marché des smartphones.



Dans l'interview, Palmer Luckey déclare :

Pour être clair, c'est la bonne façon de faire les choses. J'en étais un fervent défenseur chez Oculus. Malheureusement, c'est une bataille que j'ai perdue dans mes dernières années. Et ils ont tout fait pour mettre toutes les batteries, tout le traitement dans le casque lui-même, et pas seulement dans le casque, mais à l'avant du casque lui-même.

Luckey défend même la position tarifaire d'Apple, il assure que se lancer sur le marché du bas de gamme aurait été une erreur de la part de l'entreprise. Il explique qu'Apple adopte l'approche d'Oculus dans les premières années et celle qu'il a toujours voulue.

Quand Apple a lancé le Vision Pro, j'ai retweeté mon propre tweet de 2015, où j'ai dit qu'avant que la réalité virtuelle puisse devenir quelque chose que tout le monde peut se permettre, elle doit devenir quelque chose que tout le monde veut, et je pense que c'est la stratégie adoptée par Apple.

L'Apple Vision Pro sortira au cours de l'année prochaine en plusieurs vagues de lancement, les États-Unis auront accès aux stocks en priorité, puis Apple poursuivre avec des lancements en Europe et dans le reste du monde. En ce qui concerne la période de précommande, c'est pour l'instant le silence radio.