Apple Vision Pro : voici les environnements en réalité virtuelle

Avec la première génération du Vision Pro, Apple a énormément misé sur la réalité augmentée, la majorité des applications ont été présentées à la WWDC dans l'environnement de l'utilisateur. Cette volonté s'explique par le fait que le développement de visionOS s'est fait en gardant à l'esprit que l'utilisateur doit rester connecté avec ce qui l'entoure, l'opposé de la stratégie de Meta, HTC, Sony... Toutefois, la bonne nouvelle, c'est que l'utilisateur pourra s'évader dans d'autres lieux s'il le souhaite. La première bêta de visionOS (publié hier soir) a dévoilé en avant-première les environnements complètement virtuels qui seront proposés.

Évadez-vous en pleine nature

Quand vous aurez l'Apple Vision Pro en face de vos yeux, vous aurez deux choix : une expérience en réalité augmentée ou une expérience en réalité virtuelle. Si la première est conseillée quand d'autres personnes sont présentes à votre domicile, la seconde peut être sympathique si vous êtes seul avec une grande volonté de vous évader dans un autre univers. L'Apple Vision Pro permettra aux utilisateurs de supprimer l'environnement autour d'eux pour le remplacer par un décor virtuel (mais réel) qui va vous donner la sensation de voyager !



Grâce à la première bêta de visionOS, nous avons désormais la liste complète des environnements que va fournir Apple pour ceux qui choisissent de tourner la Digital Crown du Vision Pro afin de quitter la réalité augmentée pour passer à la réalité virtuelle.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l'utilisateur pourra sélectionner l'environnement vers lequel il souhaite aller. On retrouve des décors dignes des plus belles vacances comme une magnifique plage au soleil, des parcs très connus aux États-Unis où on fait les meilleures randonnées et... des lieux inédits comme la lune (parfait pour regarder un film de science-fiction sur un écran géant).



Voici la liste complète des environnements en réalité virtuelle aperçus sur la première bêta de visionOS :

Haleakala (volcan aux États-Unis, situé sur l'île de Maui à Hawaï)

Yosemite (parc national américain, situé dans les montagnes de Sierra Nevada, dans l'est de l'État de Californie)

Le ciel

Joshua Tree (parc national situé dans le sud-est de la Californie)

Lake Vrangla

Mount Hood

La lune

La plage

Sable blanc

Lumière d'hiver

Lumière d'automne

Lumière d'été

Lumière de printemps

Ces environnements serviront à utiliser les applications visionOS, à regarder des films, à jouer à des jeux... Tout ce que vous pouvez faire en réalité augmentée, vous pourrez le faire en réalité virtuelle, sauf évidemment de prendre des photos et vidéos.

La liste ci-dessus devrait être celle des environnements qui seront proposés au lancement de l'Apple Vision Pro, d'autres lieux s'ajouteront probablement à la liste dans de futures mises à jour de visionOS. N'oublions pas, ce n'est que le début !