Voici les folles règles pour tester le kit Apple Vision Pro

Après l'annonce de la mise à disposition (très restreinte) des kits de développement pour son casque AR/VR, Apple a également commencé à accepter les candidatures pour les laboratoires de développement "Vision Pro" d'une journée à Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo. Ces évènements privés vont permettre aux développeurs de tester et d'optimiser leurs applications sur visionOS. Des ingénieurs d'Apple seront en effet disponibles pour aider à la configuration et au déboggage tout au long de la journée.

Des laboratoires Apple dédiés

Apple a commencé à envoyer des courriels aux premiers développeurs invités à participer à ces laboratoires, qui débuteront la semaine prochaine et se poursuivront jusqu'au mois d'août dans les villes choisies. L'un de nos contacts a d'ailleurs été sélectionné pour la deuxième semaine d'août.

Dans ces laboratoires de codage et de conception autogérés, vous pourrez tester et optimiser vos applications sur visionOS. Apportez votre Mac, votre code et tout ce dont vous avez besoin pour modifier, construire, exécuter et tester votre application sur Vision Pro.

Les membres du Apple Developer Program âgés d'au moins 18 ans peuvent s'inscrire pour participer à l'un des laboratoires. Les développeurs doivent avoir une nouvelle application VisionOS en cours de développement, ou une application iPadOS ou iOS existante. Bien évidemment, l'entreprise précise que la priorité sera donnée aux développeurs qui conçoivent des applications spécialement optimisées pour Vision Pro.

Les règles drastiques d'Apple

Mi-juin, Apple a mis à la disposition des développeurs un SDK et un simulateur visionOS sur Xcode 15 bêta pour la création d'applications Vision Pro. Si cela permet de commencer à travailler, c'est insuffisant pour produire une application complètement optimisée. C'est pour cela qu'Apple a commencé la mise à disposition des kits de développement du Vision Pro. Comme pour l'Apple Watch à l'époque, la société dirigée par Tim Cook a fixé des conditions très strictes pour ces kits, que les développeurs doivent garder en sécurité à tout moment.

The Vision Pro developer kit rules are INSANE pic.twitter.com/0mEzAEWzfu — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) July 24, 2023

Les développeurs doivent conserver le kit dans un "espace de travail privé et sécurisé" et ne peuvent pas le montrer à leur famille, à leurs amis ou à d'autres personnes non autorisées, selon Apple. Le kit doit également se trouver à tout moment dans la "ligne de mire directe" du développeur et être stocké dans une mallette Pelican verrouillée dans un espace fermé à clé lorsqu'il n'est pas utilisé, rien que ça. De plus, comme nous l'a confirmé notre contact, il est strictement interdit d'évoquer l'appareil ou l'interface en publique ou sur Internet. Bref, la culture du secret selon Apple.



Cela ressemble à des règles pour un appareil qui n'a pas été annoncé ou qui ne sera jamais disponible pour le public. Pourtant, ce n'est ni l'un ni l'autre, l'Apple Vision Pro ayant été présenté et même testé.



Pour mémoire, le casque, ou plutôt l'ordinateur spatial comme aime à l'appeler Apple, sera commercialisé aux États-Unis au début de l'année prochaine au prix de 3 499 dollars. Avec lui, l'entreprise devrait lancer un nouvel App Store dédié avec des centaines voire des milliers d'application visionOS tierces afin de proposer un éco-système complet à ses (riches) clients. Si vous vivez au Canada, le casque arrivera vraisemblablement fin 2024, et pour la France, ce sera début 2025, au mieux.