Apple Store aux US : il est possible de tester le Vision Pro sur réservation

Depuis vendredi dernier, les américains ont accès au Vision Pro, le premier ordinateur spatial d'Apple. Comme il s'agit d'une nouvelle technologie à laquelle nous ne sommes pas vraiment familiers, Apple a décidé d’offrir des tests dans tous ses Apple Store aux US. Accompagné d'un employé, la firme de Cupertino propose pendant 30 minutes de tester les nombreuses fonctionnalités et applications du Vision Pro. Les réservations sont ouvertes pour les américains, mais aussi pour les touristes qui ont envie d'essayer cette petite révolution !

Un test pour vous convaincre des bienfaits de l'informatique spatiale

Alors que nous attendons toujours la commercialisation de l'Apple Vision Pro en France, les États-Unis ont depuis plus de 72 heures la possibilité de tester et d'acheter un Vision Pro en Apple Store. Depuis son lancement vendredi, l'ordinateur spatial est disponible dans toutes les boutiques d'Apple, cependant, l'ensemble des Apple Store ne proposaient pas encore de créneaux de réservations pour venir tester le Vision Pro.



Depuis ce matin, c'est désormais possible de tester le premier ordinateur spatial d'Apple dans tous les Apple Store des États-Unis. Pour cela, il faudra réserver un créneau horaire de 30 minutes sur le site d'Apple ou depuis l'application Apple Store disponible sur l'App Store iOS et iPadOS. Bien sûr, ce test est accessible pour tout le monde, y compris les touristes qui passent leurs vacances aux États-Unis.

Comme l'explique Apple, et comme annoncé par nos soins, vous aurez 30 minutes pour tester l'Apple Vision Pro, vous serez aux côtés d'un employé qui installera l'ordinateur spatial sur votre tête et qui vous apprendra en détail comment interagir avec visionOS et les nombreuses applications. En cas de correction de la vision, l'employé est également chargé de fournir les bons inserts optiques ZEISS.



Chaque employé sélectionné pour faire tester l'Apple Vision Pro aux clients à une mission de la plus haute importance : vous faire découvrir le Vision Pro, faire en sorte que vous soyez le plus à l'aise avec et que vous tombiez sous le charme de ce nouvel appareil qui révolutionne l'ère informatique de notre époque.

Un espace prévu pour les tests

Comme vous pouvez le remarquer ci-dessus, il y avait beaucoup de monde dans les Apple Store qui proposaient de tester le Vision Pro ce week-end. Le géant californien a prévu dans toutes ses boutiques une "zone de démonstration", un espace dans lequel on retrouve des canapés confortables, des tapis incurvés et beaucoup d'espace pour réaliser des gestes.



L'expérience qu'on a vue aux US ce week-end sera proposée aussi dans les Apple Store internationaux, on trouvera des employés formés avant le lancement du Vision Pro ainsi que des zones dédiées aux tests de l'ordinateur spatial. Pour le moment, les prochaines vagues de lancement du Vision Pro ne sont pas connues, toutefois, on peut s'attendre à des informations sur les futurs disponibilités assez rapidement. On espère sincèrement que la France ne sera pas oubliée !