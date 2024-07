Les Apple Store US rencontrent une baisse massive de l’intérêt envers le Vision Pro

Est-ce déjà la fin de l’intérêt des consommateurs envers l’Apple Vision Pro ? Alors que des milliers d’américains se bousculaient en Apple Store pour tester l’ordinateur spatial lors de sa sortie, l'interêt aujourd’hui envers le Vision Pro serait en chute libre selon les récentes affirmations de Mark Gurman.

Apple n’a pas réussi à maintenir la « hype »

Selon un rapport récent de Mark Gurman de Bloomberg, l’intérêt pour le Vision Pro a chuté depuis son lancement. Les essais en magasin (qui sont pourtant un moteur de vente important pour ce type de produit) ont vu une baisse massive de fréquentation. Cette diminution de l’intérêt se reflète également dans les chiffres de vente qui n’atteignent pas les niveaux espérés après les premières semaines d’enthousiasme.



Le Vision Pro n’étant disponible qu’en Apple Store (sauf pour ceux qui, comme nous, l'ont acheté en ligne), cela limite les possibilités de promotions et d’offres, contrairement à d’autres produits technologiques qui bénéficient de canaux de vente multiples. Cette exclusivité, bien qu’elle renforce l’image de marque premium d’Apple, semble également limiter l’accessibilité du produit au grand public.

L’industrie de la réalité augmentée et virtuelle est souvent confrontée au défi de maintenir l’engagement des utilisateurs après l’effet de nouveauté, il est flagrant aujourd’hui d’affirmer que l’Apple Vision Pro ne fait pas exception à cette règle. Selon Mark Gurman, le manque d’une application phare et de contenu engageant rend cet appareil davantage adapté à une utilisation solitaire qu’à des expériences sociales, ce qui pourrait freiner son adoption par le grand public dans les années à venir.



Bien que certains bugs initiaux aient été résolus au fil des versions de visionOS, de nombreuses applications d’Apple ne sont toujours pas optimisées pour le Vision, ce qui pose aussi un certain problème aux yeux des clients les plus exigeants.

Une bonne chose pour le lancement à l’international ?

Cette diminution de l’intérêt aux États-Unis pourrait être une bonne nouvelle pour nous, car cela va pousser Apple à accélérer le déploiement international du Vision Pro, la seule solution pour revitaliser les ventes sans avoir besoin de faire de réductions. Reste à voir si cette stratégie permettra de redynamiser l’intérêt global pour ce produit qui est (il faut l’avouer) incroyable.



