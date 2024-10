Le compte épargne de l’Apple Card baisse encore son taux d’intérêt aux US

Quand vous êtes titulaire d’une Apple Card aux États-Unis, vous pouvez avoir un compte épargne avec un taux d’intérêt. Si ce taux était très intéressant par rapport aux banques traditionnelles il y a quelques mois, Apple a organisé depuis le début de l’année plusieurs baisses du taux d’intérêt, ce qui irrite énormément les personnes qui ont fait confiance à Apple pour épargner leur argent !

Le taux d’intérêt devient identique aux banques américaines

Apple continue d’ajuster les taux d’intérêt de son compte d’épargne dédié aux détenteurs de l’Apple Card aux États-Unis. Depuis plus d’un an, ce compte, développé en collaboration avec Goldman Sachs, permet de percevoir des intérêts sur le solde Daily Cash ainsi que sur les fonds transférés depuis des comptes bancaires. Accessible via l’application iOS Cartes (Wallet aux US), il a été conçu pour offrir aux utilisateurs une solution pratique et intégrée à l’écosystème Apple.



Selon des informations apparues cette nuit, Apple va baisser à nouveau le taux d’intérêt de ce compte d’épargne. Après une première réduction en avril dernier, où l’APY (Annual Percentage Yield) est passé de 4,5 % à 4,4 %, puis une autre fin septembre, de 4,4 % à 4,25 %, le taux sera abaissé à 4,10 % à partir du vendredi 11 octobre. Ce changement est la troisième réduction cette année, et la seconde en l’espace de quelques semaines seulement.

Ce nouveau taux de 4,10 % est particulièrement symbolique puisqu’il devient inférieur à celui initialement proposé au lancement en avril 2023, qui était de 4,15 %. Il s’agit donc de la première fois que le taux d’intérêt descend en dessous de son niveau de départ. On peut aller jusqu’à parler d’un échec pour Apple qui a tout fait pendant plus d’un an pour maintenant le taux au plus haut possible afin d’attirer de nouveaux utilisateurs de l’Apple Card.

Pourquoi une baisse du taux d’intérêt ?

Apple et Goldman Sachs seraient-il devenu soudainement moins généreux ? Pas du tout, en réalité ces ajustements successifs s’expliquent par les révisions opérées par la Réserve fédérale, qui influencent directement les taux d’intérêt des comptes d’épargne. Des comptes d’épargne à rendement élevé d’autres institutions aux États-Unis, comme American Express et Capital One, affichent également désormais un APY de 4,10 %, Apple s’aligne donc sur ses concurrents dans le secteur bancaire.



Heureusement que l’Apple Card a d’autres avantages !