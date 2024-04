Le compte d'épargne Apple Card augmente à 4,35 %

C'est la deuxième fois en moins d'un mois, Apple a augmenté le taux d'intérêt annuel du compte d'épargne Apple Card de 0,1% pour atteindre 4,35 %. De nombreux clients s'en sont aperçus outre-Atlantique, la carte bancaire d'Apple n'étant toujours disponible qu'aux États-Unis d'Amérique depuis son lancement.

Deuxième augmentation pour le compte épargne d'Apple

Il s'agit de la deuxième augmentation du taux d'intérêt annuel du compte d'épargne depuis sa création, la dernière ayant eu lieu en décembre dernier, passant de 4,15 % à 4,25 %. Ce nouveau taux correspond désormais à celui des comptes d'épargne à haut rendement populaires d'American Express et de Discover, mais il reste inférieur à ceux de Marcus de Goldman Sachs et de Wealthfront, qui oscillent entre 4,5 % à 5 % aux États-Unis.

Apple a lancé le compte d'épargne le 17 avril 2023, en partenariat avec Goldman Sachs. Le compte peut être ouvert et géré à partir de l'application Wallet sur l'iPhone. Il n'y a pas de frais, pas de dépôt minimum et pas de solde minimum requis. Pour ouvrir un compte, il suffit d'être titulaire d'une Apple Card, résider aux États-Unis et être âgé d'au moins 18 ans.



Le compte permet aux détenteurs de l'Apple Card de percevoir des intérêts sur le Daily Cash (cashback) obtenu après achat et sur les fonds personnels déposés via un compte bancaire lié ou à partir de leur solde Apple Cash. Le solde maximum autorisé est de 250 000 $, ce dernier étant assuré par la Federal Deposit Insurance Corporation du gouvernement américain. En somme, à moins d'une catastrophe intergalactique, votre argent est en sécurité.



Rappelons que l'augmentation des tarifs intervient après que le Wall Street Journal a rapporté en novembre que Goldman Sachs et Apple envisageaient de mettre fin au partenariat.