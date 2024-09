Apple ne veut plus de Goldman Sachs pour l’Apple Card

Apple en est entrain de mettre fin à son partenariat avec Goldman Sachs dans le domaine des cartes de crédit, comme le rapporte le Wall Street Journal. Cette collaboration, qui englobe l'Apple Card et le compte épargne Apple Savings, sera dissoute dans les 12 à 15 prochains mois. Le géant de la technologie n'a pas indiqué si un nouveau partenariat pour l'Apple Card était en cours.

Déjà la fin du partenariat bancaire

Malgré la rumeur, Apple a tenu à rassurer ses clients au micro de CNBC :

Apple et Goldman Sachs s'efforcent d'offrir une expérience incroyable à leurs clients afin de les aider à mener une vie financière plus saine. L'Apple Card primée a été très bien accueillie par les consommateurs, et nous continuerons à innover et à leur proposer les meilleurs outils et services.

Des spéculations antérieures indiquaient que Goldman Sachs cherchait à se désengager de son association avec Apple dans le cadre d'une stratégie de réduction de ses activités grand public. Il se murmurait que Goldman Sachs envisageait des discussions avec American Express en vue d'un rachat potentiel. Cependant, des complications sont apparues car la carte Apple est contractuellement liée au réseau Mastercard jusqu'en 2026 dans le cadre de l'accord existant entre Apple et Goldman Sachs. En outre, American Express a exprimé des inquiétudes concernant certains éléments du programme, tels que les taux de pertes sur prêts, en raison de l'importance accordée par Apple à l'approbation des clients.



Le Wall Street Journal suggère que Synchrony Financial, un important émetteur de cartes de crédit de magasin, a envisagé de reprendre l'Apple Card.

Depuis son lancement en 2019, Apple et Goldman Sachs ont collaboré sur l'Apple Card, le compte Apple Savings et la fonction Apple Pay Later. Le partenariat a rencontré des difficultés, notamment des problèmes de service à la clientèle attribués à des temps d'attente prolongés pour les transactions Apple Card contestées et des problèmes avec le compte épargne.



Le Bureau américain de protection financière des consommateurs a même ouvert une enquête sur Goldman Sachs sur la base de plaintes de clients, ce qui a conduit à des relations tendues avec Apple.



Goldman Sachs, relativement novice dans le domaine des services bancaires aux consommateurs lorsque l'Apple Card a été lancée, a conclu un accord avec Apple qui exclut les frais généralement perçus par les émetteurs de cartes de crédit. La banque ne reçoit pas de part des frais payés par les commerçants à Apple pour l'acceptation de l'Apple Card, et elle ne peut pas prélever de frais annuels, de frais de retard ou de frais de transaction à l'étranger. Bien que Goldman Sachs tire des revenus des prêts accordés aux titulaires de cartes qui optent pour des paiements échelonnés, il n'est pas certain qu'Apple puisse conclure un accord comparable avec un autre émetteur, étant donné le flux de revenus limité fourni par l'Apple Card.