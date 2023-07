Apple Card : un rapport explique pourquoi Apple et Goldman Sachs pourraient bientôt rompre

Pour lancer son Apple Card en 2019, Apple a été obligé de coopérer avec un grand établissement bancaire, le choix s'est porté sur Goldman Sachs, une banque d'investissement créée en 1869 et qui est aujourd'hui très populaire aux États-Unis. Si au début tout se passait bien entre Apple et Goldman Sachs, la relation entre les deux parties s'est progressivement dégradée.

Des détails inédits sur l'accord

Depuis le lancement de l'Apple Card en 2019, le partenariat financier entre Apple et Goldman Sachs a été visé par des tensions croissantes, ce qui conduit à des rumeurs concernant une éventuelle séparation entre les deux géants. Les problèmes rencontrés par la banque et le géant de la tech mettent en lumière les défis que représentent les partenariats entre industries distinctes, ainsi que la difficulté de concilier technologie de pointe et culture bancaire.



Depuis le début, le partenariat entre Apple et Goldman Sachs a semblé être un mariage de convenance plutôt qu'une véritable alliance. Apple, avec sa réputation de design élégant et son approche technologique, a créé un contraste marqué avec la culture bancaire rigide de Goldman Sachs, qui privilégie la conformité réglementaire et la rentabilité. Cette divergence a semé la discorde entre les deux entreprises, mettant à rude épreuve leur collaboration.

Les problèmes de service à la clientèle de Goldman Sachs liés au compte d'épargne Apple ont également porté atteinte à la réputation d'Apple, qui a toujours mis l'accent sur l'excellence du service client. Le nombre croissant de plaintes de clients insatisfaits a jeté une ombre sur le partenariat.

De plus, les demandes atypiques d'Apple pour les cartes de crédit ont causé des problèmes de développement avant le lancement de l'Apple Card. Parmi ces demandes figuraient des relevés de facturation alignés sur le mois civil, des récompenses en cash back instantanées et une approche de conception unique pour la carte physique et les accords clients. Ces requêtes ont compliqué le processus de développement et ont conduit à des retards dans le lancement.



Goldman Sachs a aussi été confronté à plus de problèmes que prévu avec le service, cela comprend les transactions contestées et les retards excessifs dans la résolution des litiges. Ces problèmes ont entraîné une enquête de la part du Bureau de la protection financière des consommateurs des États-Unis (CFPB).



Dans ce contexte, Goldman Sachs envisage désormais de prendre ses distances avec les services bancaires aux consommateurs et d'abandonner son partenariat avec Apple. American Express est mentionnée comme un éventuel repreneur, malgré l'incompatibilité apparente entre le réseau de paiement d'American Express et l'accord actuel d'Apple Card sur le réseau Mastercard.

Le fait que Goldman Sachs ne perçoit pas les frais qu'il obtiendrait normalement dans un partenariat pour une carte de crédit rend l'accord encore moins attrayant pour un hypothétique nouveau partenaire.