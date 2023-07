Goldman Sachs voudrait arrêter l'Apple Card, American Express en embuscade

Après les rumeurs évoquant de lourdes pertes autour de l'Apple Card, Goldman Sachs aurait décidé de ne pas poursuivre son partenariat avec Apple, selon un nouveau rapport du Wall Street Journal. Apple s'est associé à Goldman Sachs pour la carte de crédit Apple Card aux États-Unis, Apple Pay Later et le compte épargne que les utilisateurs de ‌Apple Card‌ peuvent opter.

Un transfert vers Amex

La banque souhaite réduire ses activités grand public et est actuellement en pourparlers avec American Express (Amex) au sujet d'une éventuelle prise de contrôle. Un accord permettrait à Goldman Sachs de décharger la gestion des cartes de crédit vers une autre société, qui inclurait forcément l'‌Apple Card‌ et d'autres cartes de crédit comme celle qu'elle propose pour General Motors.



En revanche, tout cela ne se fera pas dans l'immédiat, nos confrères du WSJ expliquant qu'un accord n'est pas "imminent ou assuré".



En outre, Goldman Sachs a récemment prolongé son partenariat avec Apple jusqu'à la fin de la décennie. Apple devrait accepter un transfert et est au courant des discussions que la banque a eues avec Amex.

C'est quoi l'Apple Card

Pour mémoire, l'Apple Card a été lancée aux États-Unis le 20 août 2019. Il s'agit d'une carte de crédit conçue pour fonctionner de manière intégrée avec l'écosystème Apple, notamment l'application Wallet sur les appareils iOS. L'Apple Card offre des fonctionnalités telles que la gestion des dépenses, le suivi des transactions en temps réel, des récompenses en espèces appelées "Daily Cash", ainsi que des mesures de sécurité avancées telles que l'authentification biométrique et la génération de numéros de carte virtuels pour les achats en ligne. L'Apple Card est principalement destinée à une utilisation avec Apple Pay, le système de paiement mobile d'Apple, mais peut également être utilisée physiquement en tant que carte de crédit traditionnelle dans sa version en titane.