Tim Cook loue l'engouement "incroyable" autour du compte épargne Apple Card

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré cette semaine que la réponse initiale à la nouvelle fonctionnalité Apple Card Savings a été "incroyable" après son lancement le mois dernier. Voilà qui corrobore les premiers chiffres publiés il y a quelques jours, avec près d'un milliard de dollars déposés en un rien de temps.

Apple se mue en banque

S'exprimant lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels d'Apple, Tim Cook a déclaré que le compte d'épargne et la nouvelle fonction de financement Apple Pay Later aident les clients à mener une "vie financière plus saine", ajoutant qu'il était "très enthousiaste au sujet des premiers jours de ces deux fonctions".

Les utilisateurs de l'Apple Card peuvent désormais ouvrir un compte d'épargne à haut rendement auprès de Goldman Sachs et commencer à percevoir des intérêts sur les Daily Cash (les ristournes obtenues en payant avec la carte) et sur d'autres fonds déposés, sans frais ni solde minimum requis.



Le compte Apple Pay Savings offre actuellement un taux d'intérêt annuel de 4,15 %, un taux qui, selon Apple, était "plus de 10 fois supérieur à la moyenne nationale" à la fin du mois de mars. Le compte peut être configuré et entièrement géré dans l'application Cartes (Wallet) sur l'iPhone.



Forbes a rapporté cette semaine qu'environ 240 000 comptes d'épargne Apple Card ont été ouverts au cours des quatre premiers jours, avec près d'un milliard de dépôt.

Un taux amené à évoluer

La réserve fédérale américaine a relevé son taux d'intérêt de référence de 0,25 point de pourcentage mercredi, mais le taux annuel moyen du compte d'épargne Apple Card reste inchangé pour l'instant. On ne sait pas encore si Goldman Sachs augmentera le taux d'intérêt annuel du compte en réponse à la hausse des taux, mais c'est fort probable. Apple pourrait toutefois tout faire pour retarder ce moment, un changement à la baisse peu après le lancement aurait forcément un effet négatif.



On a qu'une hâte, qu'Apple daigne ouvrir ses outils bancaires hors des USA. La France avait été évoquée à un moment par Tim Cook, mais l'Apple Card se fait toujours attendre.