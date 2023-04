Les clients de l'Apple Card peuvent souscrire à un compte d'épargne

Plusieurs mois après l'annonce initiale, Apple lance son compte d'épargne à haut rendement pour les détenteurs d'une carte de crédit de la marque aux États-Unis. En souscrivant à l'offre de rendement annuel de 4,15 %, vous pourrez soit transférer de l'argent (via l'option Apple Cash ou depuis compte bancaire lié), soit déposer automatiquement le montant de vos achats quotidiens en espèces, les Daily Cash. Il n'y a pas de frais, de conditions de solde ou de montant minimum de dépôt, et vous pouvez retirer de l'argent à tout moment. Le seul problème, c'est que tout cela est toujours réservé aux américains.

Un taux à 4,15 % !

Comme pour l'Apple Card elle-même, c'est la banque Goldman Sachs qui fournit le compte d'épargne. Le concept est quelque peu similaire au compte "Marcus" de Goldman, qui offre un rendement de 2,15 % avec une flexibilité comparable. Marcus et le compte Apple sont tous deux conçus pour les utilisateurs mobiles qui n'ont pas envie de mettre les pieds dans une banque. La différence, bien sûr, est que le compte d'Apple est lié à l'application Wallet (Cartes) de l'iPhone.

Le compte d'épargne nécessite au moins iOS 16.4. Il y a également quelques limitations à connaître. Vous ne pouvez pas avoir plus de 250 000 $ sur le compte (peu de gens de concernés donc), et les transferts vers ou depuis Apple Cash doivent être compris entre 1 et 10 000 $. Il est également impossible de transférer plus de 20 000 dollars par semaine.



Ce lancement intervient quelques semaines après l'introduction d'Apple Pay Later, qui permet aux utilisateurs américains de fractionner leurs achats en ligne en paiements sans intérêt. À l'instar de ce service, le compte d'épargne Apple Card s'inscrirait dans le cadre d'une stratégie plus large visant à intégrer davantage de services financiers dans l'entreprise. Non seulement ces services permettent à Apple de mieux contrôler l'expérience de ses clients, mais ils l'aident aussi à maintenir les utilisateurs dans l'écosystème. La partie cashback est l'un des arguments phares, Apple vous rétribuant une partie de vos achats en Apple Store (ou chez des partenaires selon les opérations marketing).