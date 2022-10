Apple lance des comptes épargnes pour placer ses "Daily Cash"

Les utilisateurs d'Apple Card pourront augmenter leurs récompenses dans Apple Wallet en déposant automatiquement leurs "Daily Cash" sur un nouveau compte d'épargne à haut rendement de Goldman Sachs. Il s'agit de mettre de côté l'argent récupéré en cashback lors d'achats chez Apple et ses partenaires.

Les comptes épargnes à la sauce Apple

Apple a annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau compte d'épargne pour l'Apple Card qui permettra aux utilisateurs d'épargner leur argent quotidien et de faire fructifier leurs récompenses sur un compte d'épargne à haut rendement de Goldman Sachs. Dans les mois à venir, les utilisateurs d'Apple Card pourront ouvrir le nouveau compte d'épargne à haut rendement et y faire déposer automatiquement leur argent quotidien, sans frais, sans dépôt minimum et sans solde minimum requis. Bientôt, les utilisateurs pourront dépenser, envoyer et épargner leur argent quotidien directement à partir de Wallet.

Jennifer Bailey, vice-présidente d'Apple pour Apple Pay et Apple Wallet, a déclaré :

L'épargne permet aux utilisateurs d'Apple Card d'accroître leurs récompenses Daily Cash au fil du temps, tout en épargnant pour l'avenir. Le compte épargne apporte encore plus de valeur à l'avantage préféré des utilisateurs d'Apple Card - Daily Cash - tout en offrant un autre outil facile à utiliser conçu pour aider les utilisateurs à mener une vie financière plus saine.

Les utilisateurs d'Apple Card pourront facilement configurer et gérer ce nouveau compte directement dans leur Apple Card dans l'app Wallet (Cartes en France). Une fois que les utilisateurs auront créé leur compte épargne, toutes les sommes reçues seront automatiquement déposées sur ce compte, ou ils pourront choisir de continuer à les ajouter à une carte Apple Cash dans le portefeuille. Les utilisateurs peuvent changer la destination de leur argent liquide quotidien à tout moment.



Comme tout compte épargne, les clients pourront également déposer des fonds supplémentaires par le biais d'un compte bancaire lié ou à partir de leur solde Apple Cash. Ils peuvent également retirer des fonds à tout moment en les transférant sur un compte bancaire lié ou sur leur carte Apple Cash, sans frais. Une fois le compte créé, les utilisateurs d'Apple Card peuvent voir leurs récompenses augmenter dans Wallet grâce à un tableau de bord d'épargne facile à utiliser, qui affiche le solde de leur compte et les intérêts cumulés au fil du temps.



Les utilisateurs d'Apple Card reçoivent 3 % de cashback sur les achats effectués avec Apple Pay chez Apple et certains commerçants, notamment Uber et Uber Eats, Walgreens, Nike, Panera Bread, T-Mobile, ExxonMobil et Ace Hardware, ainsi que 2 % lorsqu'ils utilisent Apple Pay chez d'autres commerçants, et 1 % sur tous les autres achats. Il n'y a pas de limite au montant de Daily Cash que les utilisateurs peuvent recevoir.



Une bonne nouvelle, mais uniquement pour les clients américains, l'Apple Card n'étant toujours pas disponible hors du territoire. Tim Cook avait évoqué la France il y a déjà trois ans, mais aucune nouvelle depuis.