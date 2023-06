Apple Vision Pro : impossible de se déplacer en mode VR !

Apple précise dans la documentation de l'Apple Vision Pro que l'utilisateur aura une liberté de mouvement de seulement 1,50 m autour de lui en mode VR, les développeurs devront bien sûr prendre en compte cette limitation s'ils proposent des applications en VR. En réalité augmentée, le propriétaire de l'ordinateur spatial pourra se déplacer dans tout son logement sans aucun problème . Au final, quand vous souhaiterez profiter de la VR, il faudra plutôt le faire assis plutôt que debout dans une pièce, une stratégie qui fait penser à celle des jeux sur consoles, tablettes, ordinateurs... En soi, on ne peut pas parler d'une "mauvaise idée" de la part d'Apple, mais plutôt d'une approche différente de celle des acteurs majeurs sur le marché. N'oublions pas aussi qu'il s'agit d'un ordinateur spatial et pas d'un casque de réalité virtuelle comme le PSVR 2 où uniquement les jeux sont mis en avant dans les campagnes marketing.

Selon les informations récupérées à propos du fonctionnement de visionOS, Apple n'a pas prévu dans le développement de son logiciel la possibilité de se déplacer dans une pièce lorsque l'Apple Vision Pro sera utilisé en réalité virtuelle. Cela signifie que la stratégie employée par Apple est entièrement à l'opposé de celle de ses concurrents qui misent énormément sur les déplacements pendant les sessions de jeux en réalité virtuelle. Mark Zuckerberg l'avait d'ailleurs fait remarquer dans une récente interview , le patron de Meta avait déclaré que la vision d'Apple qui consiste à rester dans un canapé avec une manette n'était pas du tout celle de son entreprise où les gestes, les déplacements dans la pièce et les mouvements sont une priorité .

