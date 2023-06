Mark Zuckerberg s'exprime pour la première fois sur l'annonce de l'Apple Vision Pro

Depuis plusieurs années, Meta joue un rôle majeur sur le marché des casques à réalité virtuelle, Mark Zuckerberg a une confiance absolue envers ses équipes et est convaincu que les Meta Quest sont les meilleurs casques VR. Avec l'arrivée d'Apple dans le secteur de la réalité mixte, on peut se demander si Mark Zuckerberg s'inquiète de l'évolution du marché qui pourrait impacter les ventes de ses casques VR. Pour la première fois depuis l'annonce de l'Apple Vision Pro, le dirigeant du groupe Meta s'est exprimé avec beaucoup de franchise.

Mark Zuckerberg n'est pas du tout convaincu par l'Apple Vision Pro

Dans une récente interview accordée à Alex Heath du média The Verge, Mark Zuckerberg s'est confié sur son ressenti et sa vision de l'avenir du marché de la réalité virtuelle après l'annonce du Vision Pro d'Apple. Sans surprise, le dirigeant de Meta a suivi comme tout le monde l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2023 qui a eu lieu lundi soir. Toutefois, il n'a pas vraiment été impressionné ni convaincu par les annonces d'Apple.



Il affirme dans l'interview que l'Apple Vision Pro n'a pas de "solutions magiques" auxquelles n'ont pas déjà pensé les équipes d'ingénieurs et de développeurs qui travaillent quotidiennement sur les générations des casques Meta Quest. Zuckerberg a aussi pointé le prix "délirant" du casque de réalité mixte d'Apple, il rappelle qu'il est tout de même 7 fois plus cher que le Quest 3 qui a été dévoilé quelques jours avant l'Apple Event. Le patron de Meta sous-entend qu'Apple a peut-être été trop loin avec sa grille tarifaire.

Voici ce que déclare Mark Zuckerberg dans l'interview à propos des technologies qui seront intégrées dans l'Apple Vision Pro :

D'après ce que j'ai vu, je dirais que la bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de solutions magiques aux contraintes des lois et de la physique que nos équipes n'ont pas déjà explorées et auxquelles elles n'ont pas pensé. Ils ont opté pour un écran à plus haute résolution, et entre cela toute la technologie qu'ils ont mise en place pour l'alimenter, il coûte sept fois plus cher et nécessite maintenant tellement d'énergie qu'il faut une batterie et un câble pour l'utiliser. Ils ont fait ce compromis de conception et cela peut avoir du sens pour les cas qu'ils visent.

Mark Zuckerberg continue en affirmant que de toute évidence, il y a une différence flagrante entre les valeurs et la vision d'Apple et de Meta. Les deux entreprises ne visent pas du tout les mêmes consommateurs et privilégient chacun une approche distincte qui peut plaire ou déplaire à certaines catégories de clients qui veulent investir dans un casque de réalité virtuelle.

Le patron de Meta rappelle également que contrairement à Apple, son entreprise innove en faisant en sorte que ses appareils soient accessibles et abordables pour tout le monde.



Le dirigeant de Meta pointe du doigt les diverses démonstrations d'Apple, toutes les séquences qu'il a vu montraient une personne assise seule sur un canapé ou devant un bureau, il n'y avait pas de plaisir, pas de fun, pas d'interactivité, pas de rire... Pour Mark Zuckerberg, ce qu'a présenté Apple, c'est peut-être l'avenir de l'informatique, mais ce n'est pas ce qu'il souhaite proposer avec l'expérience Meta Quest.



Pour conclure l'interview, Mark Zuckerberg dit être excité par l'annonce d'Apple et optimiste pour le futur, il se dit convaincu que les Meta Quest continueront à bien se vendre et que la réussite se poursuivra sur le marché des casques à réalité virtuelle.



