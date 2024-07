Apple reconnaît pour la première fois un syndicat dans un Apple Store US

Depuis plus d'un an, une nouvelle tendance se dessine dans les Apple Store aux États-Unis, la formation de syndicats pour défendre les droits des travailleurs. Si Apple a tout fait pour éviter que les Apple Store se syndicalisent, l'entreprise commence à se mettre à l'évidence, ça ne sert à rien de lutter contre les salariés qui rejoignent un syndicat ! Pour la première fois de son histoire, Apple a accepté de conclure un accord provisoire avec un syndicat.

Les choses commencent à évoluer aux États-Unis

Apple a reconnu pour la première fois un syndicat officiel dans l'un de ses Apple Store aux États-Unis, cette reconnaissance marque un tournant dans les politiques de l'entreprise envers les syndicats, jusqu'ici plutôt hostiles à toute forme de syndicalisation parmi ses employés. Ce syndicat a vu le jour il y a deux ans à Towson, dans le Maryland. Malgré les efforts continus d'Apple pour décourager la syndicalisation, les employés de ce magasin ont réussi à former le premier syndicat officiel au sein de l'entreprise.



Le syndicat est représenté par l'Association internationale des machinistes et la Coalition des travailleurs de l'aérospatiale des employés du commerce de détail organisé. Ce syndicat représente environ 85 employés du magasin Towson, veillant à ce que leurs préoccupations soient entendues et leurs droits défendus.

Détails d'un accord qui durera 3 ans

L'accord inclut plusieurs améliorations :

Améliorations des horaires : pour aider les employés à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

: pour aider les employés à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Augmentations de salaire : une augmentation moyenne de 10 % sur la durée du contrat.

: une augmentation moyenne de 10 % sur la durée du contrat. Indemnité de départ : introduction d'une indemnité de départ pour les employés.

: introduction d'une indemnité de départ pour les employés. Processus disciplinaire transparent : mise en place d'un processus disciplinaire clair et équitable.

Le comité de négociation a exprimé sa satisfaction concernant cet accord provisoire avec Apple, il a affirmé qu'il donne une voix aux membres du syndicat et représente un premier pas vers des améliorations futures. Les membres du syndicat doivent voter sur l'accord le 6 août, ce vote sera déterminant pour la validation de cet accord et sa mise en œuvre effective.



