Apple prend la tête du marché mondial du smartphone pour la première fois

Apple démarre l’année 2025 en fanfare : pour la première fois de son histoire, la marque à la pomme devient numéro un mondial des ventes de smartphone sur un trimestre. Un tournant historique porté par la stratégie agressive autour de l’iPhone 16e, des ajustements industriels majeurs et une capacité à anticiper les tensions économiques mondiales.

L'iPhone : roi du monde en ce début d'année 2025

Apple a franchi une étape historique au premier trimestre 2025 en devenant, pour la première fois, le leader mondial des ventes de smartphones sur cette période. Selon les données de Counterpoint Research, l’iPhone a capté 19 % des parts de marché mondiales, surpassant Samsung, qui a enregistré 18 %.

Une performance portée par l’iPhone 16e

Le succès de l’iPhone 16e, modèle plus "abordable", a largement contribué à cette progression. Son lancement a été particulièrement bien accueilli sur des marchés clés tels que l’Inde et le Japon, où la demande a été forte. Cette stratégie a permis à Apple de gagner 4 % de parts de marché par rapport à l’année précédente, tandis que Samsung en perdait 5 %, notamment en raison du lancement tardif de sa série Galaxy S25.

Une stratégie industrielle face aux tensions commerciales

Dans un contexte de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, Apple a anticipé l’impact potentiel des nouveaux tarifs douaniers en augmentant ses expéditions d’iPhone au premier trimestre 2025, atteignant 57,9 millions d’unités, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, la production en Inde a été intensifiée, avec plus de 17 milliards de dollars d’iPhone exportés depuis ce pays en 2024, réduisant ainsi la dépendance à la Chine et atténuant les effets des droits de douane américains.

Une croissance dans un marché en ralentissement

Malgré une croissance globale modeste du marché des smartphones de seulement 3 % au premier trimestre 2025, Apple a réussi à tirer son épingle du jeu grâce à une stratégie produit efficace et une gestion proactive de sa chaîne d’approvisionnement. Cependant, les perspectives pour le reste de l’année restent incertaines en raison des tensions commerciales persistantes et des inquiétudes économiques mondiales.