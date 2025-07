Le temps de Tim Cook est compté, Apple doit changer sa tête

Selon LightShed Partners, Apple devrait reconsidérer sa stratégie de direction, suggérant que le PDG Tim Cook soit remplacé par une personne davantage axée sur l’innovation produit que sur l’efficacité opérationnelle. Dans une note aux clients, les analystes Walter Piecyk et Joe Galone estiment qu’Apple a besoin d’un « PDG orienté produit » pour naviguer dans un paysage technologique en rapide évolution. C'est exactement ce que l'on dit depuis plusieurs années, Tim Cook s'étant brouillé avec Jony Ive pour sa vision trop loin du produit, et donc du consommateur. En résulte des échecs comme l'AirPower et l'Apple Car, et, dans une moindre mesure le Vision Pro. Sans oublier la stagnation sur la gamme iPhone, qui frustre beaucoup de fans.

Un retard sur l'IA qui pèse

Les actions d’Apple ont connu des difficultés en 2025, chutant de 16 % alors que des concurrents comme Meta et Microsoft ont enregistré des gains de 25 % et 19 %, respectivement. Ce retard est largement attribué au fait qu’Apple est à la traîne dans la course à l’intégration de fonctionnalités d’intelligence artificielle de pointe. Les analystes avertissent que de ne pas capitaliser sur l’IA pourrait perturber fondamentalement la croissance à long terme d’Apple et sa position concurrentielle.

Malgré les deux dernières années plus délicate, le bilan de Tim Cook à la tête d’Apple est remarquable, avec une hausse de plus de 1 400 % des actions AAPL, contre 430 % pour l’indice de référence S&P 500. Cependant, les récents développements, notamment le départ du directeur des opérations Jeff Williams, ont alimenté les discussions sur une transition de leadership. Williams, autrefois considéré comme un successeur potentiel de Cook, quittera son poste ce mois-ci et sera remplacé par Sabih Khan. Le vice-président senior de l’ingénierie matérielle, John Ternus, est désormais perçu comme le principal candidat pour succéder à Cook à terme.



Le cabinet LightShed reconnaît les solides réalisations de l'actuel PDG, déclarant que Tim Cook était le bon choix lorsqu’il est devenu PDG et a indéniablement excellé. Cependant, ils estiment que le départ de Williams signale la nécessité d’un leadership plus audacieux et transformateur pour relever les défis d’Apple.

Tim Cook restera chez Apple

Pourtant, le départ de Cook semble peu probable à court terme. Mark Gurman de Bloomberg note dans sa newsletter « Power On » qu’aucun successeur clair n’est prêt, et il n’y a aucun signe que Cook se prépare à partir ou à former un remplaçant. Le conseil d’administration d’Apple, composé de fidèles comme Arthur Levinson, Susan Wagner et Ronald Sugar, reste fermement derrière Cook.



Gurman écrit :

Cook est incontestablement responsable des difficultés actuelles d'Apple. Parmi celles-ci figurent les erreurs de l'entreprise en matière d'IA, le vieillissement de sa gamme de produits, l'érosion de sa culture axée sur le design, une décennie de pénurie de matériel grand public révolutionnaire et les tensions croissantes avec les développeurs et les régulateurs. Mais il ne fait aucun doute que le conseil d'administration le considère toujours comme le seul capable de redresser la situation.



En termes simples : aucune crise n'est suffisamment grave pour ébranler la confiance du conseil d'administration en Cook.

La confiance du conseil en Cook est telle que Gurman suggère qu’il pourrait endosser un rôle encore plus important, potentiellement en devenant président du conseil, alors qu’Arthur Levinson dépasse l’âge de retraite recommandé par Apple. Cela s’inscrirait dans la lignée de ce qui s’est passé dans des entreprises comme Microsoft et Cisco, où des PDG comme Satya Nadella et Chuck Robbins ont assumé des présidences, après avoir dirigé.



Malgré la loyauté du conseil, certains au sein d’Apple reconnaissent l’urgence du changement. Des cadres supérieurs, y compris le responsable des services Eddy Cue, ont apparemment averti que sans une adaptation rapide, Apple risque de connaître le même sort que BlackBerry ou Nokia, des entreprises autrefois dominantes qui ont chuté face à la disruption. Pour l’instant, le leadership de Cook reste solide, mais la pression s’intensifie pour qu’Apple innove et reprenne son avantage dans une industrie hautement compétitive. Heureusement, comme nous l'avions vu récemment, l'année 2026 devrait être un grand cru, avec un iPhone Fold et un MacBook Pro OLED notamment, avant de lancer des lunettes AR en 2027, ainsi que d'autres produits inédits.