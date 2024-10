Tim Cook : Apple n’a pas été le premier dans l’IA, mais Apple sera le meilleur !

Ce week-end, un rapport a dévoilé le ressentiment de plusieurs salariés sur le retard de l’intelligence artificielle chez Apple, certains employés ont indiqués que l’entreprise avait jusqu’à 2 ans de retard dans le développement de l’IA. Cette affirmation n’a pas été contredite par Tim Cook, cependant, le CEO se dit très optimiste sur l’avenir et assure qu’Apple sera le meilleur dans ce domaine dans peu de temps.

Un démarrage en retard pour atteindre l’excellence

Depuis plusieurs mois, Tim Cook teste les fonctionnalités d’Apple Intelligence en version bêta. Au-delà de ses responsabilités exécutives, Cook semble être un utilisateur convaincu de cette technologie qui, selon lui, a déjà commencé à transformer son quotidien de façon positive. Malgré un retard estimé de deux ans dans le domaine de l’intelligence artificielle par rapport à ses concurrents, Tim Cook reste très confiant. Apple, comme à son habitude, vise la qualité plutôt que la précipitation, et cela fait partie intégrante de sa philosophie.



Comme l’explique Tim Cook, il est hors de question pour Apple de sortir quelque chose de façon précipitée parce que la concurrence le propose déjà. Que ce soit dans le domaine de l’intelligence artificielle ou d’autres secteurs, cette stratégie est la même. Apple préfère arriver plus tard sur le marché si cela garantit une meilleure expérience utilisateur. C’est cette recherche constante d’excellence qui a fait d’Apple un leader dans plusieurs domaines, malgré des débuts parfois plus lents.

Apple Intelligence : un changement au quotidien

L’un des exemples concrets d’utilisation d’Apple Intelligence par Tim Cook est la gestion de sa boîte de réception. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Cook peut recevoir des résumés automatiques et pertinents de ses mails, lui permettant de se concentrer uniquement sur les messages importants. Ce gain de temps a, selon lui, profondément changé ses habitudes quotidiennes. On imagine que le Vision Pro n'y est pas étranger.



« Les économies de temps offertes par Apple Intelligence sont intéressantes », confie Cook. Il observe que, cumulées sur une journée, une semaine, voire un mois, ces minutes précieuses deviennent des heures. Cette productivité améliorée n’est pas seulement bénéfique pour lui, elle le sera pour tous les utilisateurs.



Tim Cook est convaincu que les avantages de cette technologie ne se limiteront pas aux dirigeants de grandes entreprises. L’impact d’Apple Intelligence sera révolutionnaire pour les professionnels comme pour les particuliers. Moins de temps passé devant les écrans, plus d’efficacité dans la gestion des tâches quotidiennes, voilà l’avenir que Cook imagine.



Cependant, Tim Cook ne s’attend pas à un bouleversement immédiat. Il voit plutôt l’évolution d’Apple Intelligence comme un processus progressif, où chaque utilisateur, à son rythme, commencera à percevoir l’impact positif de ces nouvelles technologies dans son quotidien.



Malgré le retard apparent d’Apple sur ses concurrents, Tim Cook reste serein. Pour lui, la vraie course ne fait que commencer, et Apple ne se contentera pas de suivre les autres, mais bien de redéfinir l’IA, comme elle l’a fait dans de nombreux autres domaines.



