John Ternus pourrait succéder à Tim Cook dès son départ en retraite

Depuis que Tim Cook est à la tête d'Apple, jamais l'entreprise ne s'est aussi bien portée financièrement, Cook prend toujours les bonnes décisions, ce qui ravit le conseil d'administration d'Apple qui voit en lui la personne idéale pour diriger l'entreprise. Cependant, Tim Cook a 63 ans et ne se voit pas passer sa retraite (bien méritée) aux commandes d'Apple. Selon un récent rapport de Bloomberg, le successeur de Cook est un sujet qui fait beaucoup parler en interne !

John Ternus pourrait être le successeur de Tim Cook

Depuis 2011, Tim Cook est le PDG d'Apple, il a repris les rennes de l'entreprise grâce à la recommandation de Steve Jobs qui a vu en lui la personne rêvée pour permettre à Apple de continuer de grandir, d'innover et d'impressionner le monde entier. Aujourd'hui, Tim Cook a 63 ans, ce qui signifie qu'il va bientôt quitter son poste de PDG, il partira soit de l'entreprise ou migrera vers un poste avec moins de responsabilité, ce qui lui libèrera du temps.



Les questions que tout le monde se pose en interne chez Apple, sont "qui va succéder à Tim Cook ?", "qui peut diriger Apple aussi bien que le fait Tim Cook aujourd'hui ?". Depuis plusieurs années, on entend le nom de Jeff Williams revenir régulièrement dans les rumeurs, il s'agit du directeur de l'exploitation d'Apple. Williams a une carrière brillante, commençant chez IBM en tant qu'ingénieur avant de rejoindre Apple en 1998. Chez Apple, il a joué un rôle clé dans le lancement de nombreux produits phares, notamment l'iPhone et l'Apple Watch. S'il coche tous les critères pour succéder à Tim Cook, il y a un problème, il a juste deux ans de moins que l'actuel PDG, ce qui ne permet pas au conseil d'administration de se projeter sur le long terme.

Selon le rapport, les espoirs pourraient se tourner vers... John Ternus, il s'agit du vice-président principal de l'ingénierie matérielle d'Apple. Ternus a une carrière tout aussi brillante que Jeff Williams, mais il a l'avantage de l'âge, il a seulement 49 ans et pourrait potentiellement rester 10 à 15 ans à la tête d'Apple !

Ternus est très aimé au sein d'Apple, et il a gagné le respect de Cook, Williams et d'autres dirigeants. "Tim l'aime beaucoup, parce qu'il peut faire une bonne présentation, il est très doux, ne met jamais rien dans un e-mail controversé et est un décideur très réticent", dit une personne proche de l'équipe de direction d'Apple. « Il a beaucoup de caractéristiques de gestion comme Tim. » Christopher Stringer, un ancien concepteur de matériel Apple de premier plan, a qualifié Ternus de "main digne de confiance" qui "n'a jamais échoué avec aucun rôle auquel il a été élevé". Eddy Cue, le dirigeant d'Apple connu comme le plus proche confident de Cook, a dit en privé à ses collègues que Ternus devrait être le prochain PDG, selon une personne ayant connaissance de la question.

À la question "est-il capable de diriger Apple aussi bien que le fait Tim Cook aujourd'hui ?", c'est un peu comme en politique, on ne peut pas le savoir tant que la personne n'est pas élue. Toutefois, si John Ternus vient à prendre la place de PDG d'Apple, il aura la barre placée très haute, car depuis toutes ces années, l'entreprise a réalisé des records dans de nombreux domaines. On pense par exemple à la valorisation de 2 000 milliards de dollars en bourse, le lancement de nouveaux produits sous l'ère Cook : Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro...