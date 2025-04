John Ternus remplace un autre John à la direction du département robotique

Apple restructure son équipe de robotique, la transférant de la supervision du chef de l’IA, John Giannandrea, à John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle, selon Bloomberg. Ce changement fait suite à la récente décision de retirer Siri du contrôle de Giannandrea, après que le PDG Tim Cook a perdu confiance en sa capacité à mener le développement de l'assistant. Siri est désormais géré par Mike Rockwell, créateur de l’Apple Vision Pro, sous la direction du responsable logiciel Craig Federighi. Le transfert de l’équipe de robotique à Ternus, qui supervise l’ingénierie matérielle pour des produits comme l’iPhone, l’iPad, le Mac et le Vision Pro, est prévu pour ce mois-ci. John Ternus est également considéré comme un candidat de premier plan pour succéder à Tim Cook en tant que PDG.

Projets de l’équipe de robotique

L’équipe de robotique, dirigée par Kevin Lynch, précédemment impliqué dans l’Apple Watch et le projet abandonné de voiture électrique d’Apple, développe des produits innovants. Parmi ceux-ci figurent un appareil de type iPad de table avec un bras robotique qui ajuste l’écran et un robot mobile conçu pour suivre les utilisateurs dans leur maison. Par ailleurs, une équipe distincte travaillant sur la robotique et les technologies pour la maison intelligente, dirigée par Brian Lynch et Matt Costello, opère déjà sous l’égide de Ternus. La consolidation des deux équipes de robotique sous Ternus unifie les efforts d’Apple dans ce domaine.

Implications stratégiques

Cette réorganisation élargit l’influence de Ternus, lui conférant la supervision des équipes clés des systèmes d’exploitation et des algorithmes d’IA, des domaines généralement non gérés par l’ingénierie matérielle. Auparavant, Ternus avait brièvement supervisé l’unité logicielle du Vision Pro avant son transfert au groupe d’ingénierie logicielle de Rockwell, en même temps que la transition de Siri. Pendant ce temps, le groupe d’IA et d’apprentissage automatique de Giannandrea se concentrera davantage sur les technologies d’intelligence artificielle fondamentales. Bien que Giannandrea n’ait pas indiqué qu’il envisage de quitter Apple, la réaffectation de ses responsabilités suggère que l’entreprise se prépare peut-être à un avenir sans lui. Huit ans après que Giannandrea a unifié les équipes d’IA d’Apple, la possible dissociation de son groupe d’IA et d’apprentissage automatique semble de plus en plus probable.



Que pensez-vous des projets potentiels d'Apple autour de la robotique domestique ? Bonne ou mauvaise idée ? On entend déjà ceux qui disent qu'il faut déjà qu'Apple corrige les bugs de ses logiciels existants... et ils n'ont pas tord.