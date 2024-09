Apple pourrait épargner les développeurs européens victimes de leur succès

C'est peu dire que la redevance technologique de base de 0,50 euro d'Apple effraye les développeurs. Cette taxe que les applications distribuées selon les nouvelles conditions commerciales de l'App Store de l'UE doivent payer, pourrait devenir insurmontable pour un développeur dont l'application gratuite deviendrait soudainement virale. Au-delà d'un million de téléchargements, il devrait verser à Apple 50 centimes pour chaque installation supplémentaire.

Un exemple concret

Kyle Andeers, vice-président d'Apple chargé de la réglementation, a rencontré hier des développeurs lors d'un atelier sur la conformité d'Apple à la loi sur les marchés numériques. Le développeur iOS Riley Testut, surtout connu pour l'émulateur Game Boy Advance GBA4iOS et son outil AltStore, un pionnier dans le sideloading, a demandé ce qu'Apple ferait si un jeune développeur accumulait involontairement des millions d'euros de droits d'utilisation.

Testut a expliqué que lorsqu'il était plus jeune, cette situation lui était arrivée. En 2014, alors qu'il était un lycéen de 18 ans, il a publié GBA4iOS en dehors de l'App Store en utilisant un certificat d'entreprise. L'application a été téléchargée de manière inattendue plus de 10 millions de fois, et selon les nouvelles règles d'Apple concernant les frais de technologie de base, Testut a déclaré que cela aurait coûté 5 millions d'euros, entraînant sa faillite. Il a demandé si Apple percevrait effectivement cette redevance dans une situation similaire, en facturant un prix élevé même si cela pourrait ruiner une famille.



En réponse, M. Andeers a déclaré qu'Apple travaillait à la recherche d'une solution, mais qu'elle ne l'avait pas encore trouvée. Il a ajouté qu'Apple ne voulait pas étouffer l'innovation et souhaitait trouver un moyen de faire en sorte que les jeunes créateurs d'applications et leurs parents ne soient pas effrayés à l'idée de lancer une application. M. Andeers a conseillé à M. Testut de "rester à l'écoute" pour obtenir une réponse.

Ce que nous essayons de faire, c'est de démanteler un modèle qui a été intégré pendant 15 ans. Pendant 15 ans, nous avons tout monétisé par le biais de la commission. Elle couvrait tout, de la technologie à la distribution en passant par le traitement des paiements, et la beauté de ce modèle est qu'il permettait aux développeurs de prendre des risques. Apple n'était payé que si le développeur était payé, et cela a été un incroyable moteur d'innovation au cours des 15 dernières années. Nous avons vu le nombre d'applications passer de 500 à plus de 1,5 million.



Pour répondre à votre question, nous avons vu des enfants de 8, 9, 10 ans et même des adolescents créer des applications étonnantes, ce qui est l'une des grandes réussites de l'App Store. En ce qui concerne la redevance pour les technologies de base et notre modèle commercial, nous avons dû changer. Les mandats de l'autorité de gestion des données nous ont obligés à démanteler ce que nous avions construit et à fixer le prix de chaque composant individuellement. Nous avons donc désormais une redevance associée à la technologie, aux outils et aux services, une redevance associée à la distribution et aux services que nous fournissons par l'intermédiaire de l'App Store, et enfin une redevance distincte pour le traitement des paiements si un développeur souhaite l'utiliser.



Pour répondre à votre question, quel est l'impact sur le rêveur, l'enfant qui commence à peine. Il peut s'agir d'un enfant, d'un adulte, d'un grand-parent. Nous voulons continuer à encourager ce type de développeurs. Nous construisons un magasin basé sur les entrepreneurs individuels, et pas tellement sur les intérêts des grandes entreprises. C'est pourquoi nous voulions vraiment savoir comment résoudre ce problème.



Nous n'avons pas encore trouvé cette solution. J'en suis pleinement conscient. Nous avons examiné les données. Nous n'avons pas vu beaucoup d'exemples d'applications virales ou d'applications qui ont décollé et qui ont engendré des coûts énormes. Cela dit, je me fiche de ce que disent les données. Nous ne nous soucions pas de ce que disent les données. Nous voulons que les gens continuent à se sentir... et ne soient pas effrayés... certains parents... hé, j'ai quatre enfants qui s'amusent avec ce genre de choses. Je n'ai pas cinq millions d'euros à payer. C'est un problème que nous devons résoudre et sur lequel nous travaillons. Je dirais donc qu'il faut rester à l'écoute.

Une solution à trouver

On ne sait pas exactement quand Apple proposera une solution, mais il est clair qu'elle souhaite éviter qu'un "petit" développeur soit contraint de fermer à cause de cela. Ce ne serait pas bon pour le développeur, mais aussi Apple qui se mettrait à dos les clients ayant opté pour les applications de ce dernier.



La redevance technologique de base (CTF) de 0,50 euro prélevée par Apple s'applique à toutes les applications créées selon les nouvelles conditions commerciales d'Apple, qu'elles soient distribuées dans l'App Store ou en dehors de l'App Store dans l'Union européenne. Elle doit être acquittée pour toute "première" installation d'application au-delà d'un million d'installations.



Le problème, c'est que cette taxe est due, que l'application soit facturée ou non, ce qui signifie qu'un développeur d'application pourrait devoir de l'argent à Apple sans jamais en avoir gagné un centime. Imaginez qu'un développeur atteigne 2 millions de téléchargements en un an, il aurait à payer plus de 500 000 euros.



La solution actuelle pour les développeurs d'applications est qu'ils peuvent continuer à utiliser les conditions commerciales de l'App Store d'Apple au lieu d'adopter les nouvelles conditions, en payant la traditionnelle commission de 15 à 30 % à Apple. Mais cela empêche la distribution en dehors de l'App Store et empêche les développeurs d'utiliser des solutions de paiement alternatives tierces dans l'App Store.

Les conditions de plus en plus souples

Heureusement, Apple a modifié les nouvelles règles qu'elle a introduites dans l'Union européenne. Les développeurs peuvent désormais revenir aux règles actuelles de l'App Store après avoir essayé les nouvelles règles, bien que cela ne soit possible qu'une seule fois. De plus, les boutiques d'applications tierces peuvent désormais proposer uniquement des applications issues de leur propre catalogue, et les développeurs pourront bientôt distribuer des applications directement à partir de leur site web. Mais tout cela reste réservé aux européens, pour le moment.