Apple a validé le principe d'un magasin alternatif AltStore (màj : Patreon)

Riley Testut, le développeur derrière l'émulateur Delta (NES, SNES, Game Boy, Nintendo DS, Nintendo 64) et créateur de l'outil AltStore permettant depuis longtemps d'installer des applications sans passer par l'App Store, a annoncé qu'il avait été validé par Apple pour lancer officiellement sa propre boutique.



De quoi relayer sa "bidouille" au placard, Apple ayant introduit un moyen officiel d'autoriser les boutiques d'applications tierces sur ses appareils, du moins en Europe.



Lire : Apple a ouvert l'App Store en Europe.

À quoi ça sert AltStore ?

Pour mémoire, AltStore est un magasin d'applications alternatif pour iOS qui peut être installé même sans jailbreak en utilisant certains outils de développement. Avec la nouvelle règlement d'Apple, les utilisateurs vont bientôt pouvoir installer AltStore sur leurs iPhone et iPad sans avoir à modifier le système ou à utiliser des bidouilles. Actuellement, ce logiciel permet par exemple d’installer des émulateurs qui ne sont pas autorisés sur App Store.

L'un des premiers concurrents de l'App Store

Comme repéré par nos amis de iGen, Riley Testut a annoncé la bonne nouvelle sur Mastodon : Apple a validé le référencement de son AltStore. C'est la petite subtilité d'Apple, pour pouvoir concurrencer son App Store, la firme doit valider l'application "marché d'apps". C'est, à notre connaissance, le premier magasin alternatif validé ! Ironique pour celui qui n'était pas pour l'ouverture au sideloading.



Reste qu'Apple doit encore valider la boutique en tant que telle, mais elle a tout intérêt à le faire, sous peine de s'attirer les foudres de l'UE et surtout des géants de la tech. Elle avait plombé le deuxième compte d'Epic Games la semaine dernière, avant de faire machine arrière.



Nous sommes en tout cas impatients de découvrir ce qu'on prévu Riley Testut et Shane Gill, son associé. Les rumeurs parlent d'un système avec la possibilité de rendre les mises à jour d'apps payantes. Mais ce sont surtout les émulateurs et autres logiciels qui sont attendus, eux qui sont refusés systématiquement par Apple.



Nous vous tiendrons informés des évolutions de ce dossier, comme celui de SetApp Mobile et Mobivention, les deux autres candidats déclarés. Une chose est sûre, il faudra iOS 17.4 minimum.

Système de paiement



AltStore acceptera les paiements par l'intermédiaire de Patreon plutôt que de vendre des applications ou de la publicité.



Pour utiliser les premières applications AltStore développées par Testut, les clients devront s'engager à verser entre 1 et 3 dollars par mois par l'intermédiaire de Patreon. L'émulateur de jeux vidéo Delta sera initialement gratuit et le gestionnaire de presse-papiers Clip nécessitera une promesse de don de 1 $. Plus tard, les versions bêta de Delta et de Clip nécessiteront 3 $ par mois pour être téléchargées et utilisées.