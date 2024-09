Apple se débarrasse du compte d'Epic Games (màj : Apple change d’avis)

Depuis plus de deux ans, Apple et Epic Games sont en conflit suite à des désaccords profonds sur la distribution des applications. Le combat d'Epic Games a été perdu en grande partie devant la justice américaine, cependant, il a permis de faire évoluer les esprits dans le monde entier, ce qui a probablement poussé l'Europe à obliger Apple d'accepter le Sideloading. Dans un récent communiqué publié aujourd'hui, Epic Games vient de déclarer qu'Apple a résilié le compte développeur Epic Games Sweden dans le monde entier. Cela signifie qu'il ne pourra pas y avoir d'Epic Games Store en Europe pour concurrencer l'App Store !

Dans une communication publiée aujourd'hui par Epic Games, on apprend qu'Apple a définitivement résilié le compte de développeur "Epic Games Sweden", ce qui provoque l'impossibilité pour le créateur de Fortnite de poursuivre son projet de lancer l'Epic Games Store sur iOS en Europe. Suite à cette décision brutale qui s'est réalisée du jour au lendemain, Epic a rapidement crié au scandale en affirmant qu'il s'agit d'une "violation grave" de la loi sur les marchés numériques (DMA).

En résiliant le compte de développeur d'Epic, Apple retire l'un des plus grands concurrents potentiels de l'Apple App Store. Ils suppriment notre capacité à être un concurrent viable et ils montrent à d'autres développeurs ce qui se passe lorsque vous essayez de rivaliser avec Apple ou que vous critiquez leurs pratiques déloyales.

Pour le moment, Epic Games n'a pas annoncé le dépôt d'une plainte contre Apple, même si on imagine que cela se fera probablement sous peu. Epic estime qu'Apple n'a pas le droit de "supprimer" une concurrence dans la distribution des applications en Europe, c'est un acte anticoncurrentiel.

Suite à la résiliation du dernier compte développeur d'Epic Games, Apple a tenu à faire une déclaration publique au média MacRumors. L'entreprise estime être dans son droit de résilier le compte développeur d'Epic Games, surtout avec le comportement qu'a eu l'entreprise :

La violation flagrante par Epic de ses obligations contractuelles envers Apple a conduit les tribunaux à déterminer qu'Apple a le droit de résilier "tout ou partie des filiales, sociétés affiliées et/ou autres entités entièrement détenues par Epic Games sous le contrôle d'Epic Games à tout moment et à la seule discrétion d'Apple". À la lumière du comportement passé et continu d'Epic, Apple a choisi d'exercer ce droit.

À travers cette déclaration, la firme de Cupertino met en avant le fait que les tribunaux ont donné le feu vert pour la fermeture du compte et donc de couper tous les accès. Sans ce compte, le créateur de Fortnite ne pourra pas proposer l'Epic Games Store sur iOS en Europe. Epic avait pourtant annoncé le retour imminent de Fortnite dans l'écosystème Apple.



Aujourd'hui, Epic Games ne possède plus aucun compte développeur sur App Store Connect, "Epic Games Sweden" était le dernier compte encore ouvert. Pour rappel, Apple avait supprimé un autre compte appartenant à l'entreprise en 2020, c'était celui qui gérait le jeu Fortnite.

Dans la foulée de la décision d'Apple, la Commission européenne a demandé des "explications supplémentaires" à la société américaine concernant la suppression du compte développeur d'Epic Games, rapporte le Financial Times.



La Commission européenne a déclaré qu'elle enquêtait dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), une nouvelle loi visant à limiter le pouvoir des plus grandes plateformes en ligne. Les entreprises technologiques avaient jusqu'au 7 mars pour se conformer à cette loi. La Commission a ajouté qu'elle évaluait également si les actions d'Apple pouvaient avoir enfreint d'autres lois de l'UE.





Apple a fait marche arrière ! Voici ce que dit Epic Games dans une nouvelle mise à jour de son article de blog datant de mercredi :

Apple nous a dit et s'est engagé auprès de la Commission européenne à rétablir notre compte développeur. Cela envoie un signal fort aux développeurs, à savoir que la Commission européenne agira rapidement pour faire appliquer la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) et tenir les gardiens pour responsables. Nous avançons comme prévu pour lancer l'Epic Games Store et ramener Fortnite sur iOS en Europe. En avant !