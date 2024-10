Epic Games affirme que le combat contre la politique d’Apple n’est pas terminé

La semaine dernière, Epic Games s’est vu refuser son Epic Games Store sur iOS dans l’Union européenne, une décision de la part d’Apple que l’entreprise n’a pas comprise. Après une médiatisation de cette nouvelle affaire et de potentielles sanctions qui auraient pu tomber, Apple a décidé de revoir ce refus et a temporairement accepté l’Epic Games Store sous réserve qu’Epic fasse des modifications !

Epic Games n’en a pas fini avec Apple. La récente législation européenne sur les marchés numériques a ouvert la voie à Epic pour lancer son Epic Games Store sur iOS et réintroduire Fortnite avec des commissions réduites. Mais les tensions entre les deux géants sont loin d’être apaisées.



Apple a rejeté deux fois l’Epic Games Store ces dernières semaines, la firme de Cupertino reproche à Epic des similitudes trop flagrantes avec l’App Store, en particulier les boutons “installer” et “achat intégré”. Apple exige que les stores tiers soient visuellement distincts de son propre App Store, ce qui a provoqué la colère d’Epic. En réponse, Epic a exprimé publiquement ses frustrations et a alerté les régulateurs européens.

Pour éviter des sanctions des régulateurs européens, Apple a finalement approuvé le magasin de jeux d’Epic, mais a imposé des modifications pour une mise à jour future. Cette décision, jugée temporaire par Epic, n’a pas satisfait la société.



Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic, a critiqué cette approbation, accusant Apple de vouloir rendre l’Epic Games Store moins convivial et facile à utiliser. Il voit dans ces exigences une stratégie d’Apple pour favoriser son propre App Store.



Epic refuse de se plier aux nouvelles demandes d’Apple et se prépare à une nouvelle confrontation. La société compte à nouveau sur les régulateurs européens pour faire pression sur Apple afin d’obtenir une approbation sans conditions.

Apple has told some press channels that, though they have approved our current EGS iOS App for notarization, they are still demanding Epic change the user interface in a future version. Epic is disputing this. https://t.co/fKHWbhBRvj