Epic Games, Spotify... félicitent le ministère de la Justice US pour son action contre Apple

C'est désormais officiel depuis aujourd'hui, le ministère de la Justice américain poursuit Apple devant les tribunaux pour des pratiques anticoncurrentielles. Sans grande surprise, les sociétés qui ont précédemment exprimé leur mécontentement concernant la distribution des applications dans l'écosystème Apple se réjouissent de cette décision !

Une nouvelle lutte pour Apple, un nouvel espoir pour les détracteurs

Le ministère de la Justice des États-Unis a engagé une action antitrust contre Apple aujourd'hui, ce qui a provoqué une vague de réactions au sein de la communauté des développeurs. La Coalition for App Fairness (CAF), un regroupement d'acteurs majeurs du secteur comme Epic Games, Spotify, Deezer, et Match Group (propriétaire de Tinder), a publiquement exprimé son soutien à cette démarche.



La plainte du ministère de la Justice met en lumière des critiques sérieuses selon lesquelles Apple aurait abusé de son contrôle sur l'App Store, mettant en place des règles et des accords avec les développeurs qui freinent la concurrence et augmentent ses propres profits au détriment de l'innovation et des choix disponibles pour les consommateurs. Cette situation a suscité une attaque de la part de Rick VanMeter, directeur exécutif de la CAF, qui accuse Apple de pratiques préjudiciables à l'écosystème des applications, nuisant autant aux consommateurs qu'aux créateurs de contenu.

Rick VanMeter a déclaré ce soir :

Avec l'annonce d'aujourd'hui, le ministère de la Justice prend fermement position contre l'étranglement d'Apple sur l'écosystème des applications mobiles, ce qui étouffe la concurrence et nuit aux consommateurs et aux développeurs américains. La plainte du ministère de la Justice détaille la longue histoire de conduite illégale d'Apple - abusant de ses lignes directrices sur l'App Store et de ses accords de développeurs pour augmenter les prix, extraire des frais exorbitants, dégrader les expériences des utilisateurs et étouffer la concurrence. Le ministère de la Justice se joint aux régulateurs du monde entier, qui ont reconnu les nombreux inconvénients du comportement abusif d'Apple et s'efforcent de le résoudre.



Depuis sa création, Apple a toujours considéré la CAF comme un groupe d'intérêts spéciaux cherchant à dégrader l'image de l'App Store pour son propre avantage, une version qu'Apple a défendue lors d'un briefing avec des journalistes, centré sur le procès antitrust. Apple y défend l'idée que l'App Store est une plateforme cruciale pour la sécurité et la confiance des utilisateurs. L'entreprise suggère que les attaques contre sa politique et son modèle économique pourraient compromettre ces valeurs fondamentales. Apple a déclaré son intention de se "défendre vigoureusement" à la poursuite du ministère de la Justice, le géant californien ne compte rien lâcher pour la sécurité et la protection de la vie privée des utilisateurs.



Source