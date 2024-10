On vous apprenait ce matin que le ministère de la justice aux États-Unis avait pris la décision de poursuivre Apple pour des pratiques anticoncurrentielles. Alors que la situation a basculé en défaveur d’Apple en Europe avec la loi DMA qui oblige à l’ouverture de la distribution des applications sur l’iPhone, Apple va tout faire pour éviter que ça se produise aux États-Unis. Pour la première fois après la publication du rapport de Bloomberg qui annonçait la poursuite en justice imminente, Apple répond !

Les avocats d’Apple vont avoir beaucoup de travail pour les mois à venir

Apple se prépare à affronter le département de la Justice américain, le géant de Cupertino a affirmé il y a quelques heures qu’il se défendrait avec force contre les accusations portées à son encontre. Cette déclaration fait suite à l’annonce d’une action en justice par le département, accusant Apple de pratiques monopolistiques, notamment en ce qui concerne l’iPhone. Apple, dans une réaction officielle, a exprimé que cette poursuite représente une menace directe à son identité, une situation prévue depuis un certain temps tant par les médias que par les responsables de l’Apple Park.



Le litige soulève de graves questions quant à la dominance d’Apple sur le marché des smartphones. Le département de la Justice, appuyé par pas moins de 17 États américains, présente une coalition impressionnante contre le géant de Cupertino. Un tel niveau de soutien dans une affaire judiciaire de cette nature est rare et montre l’importance de l’enjeu.

Le procureur général des États-Unis, Garland, a déclaré la nécessité de cette action en justice pour briser le monopole d’Apple sur le secteur des smartphones, affirmant que seul une poursuite judiciaire peut entraîner les changements observés en Europe, où la régulation est plus stricte. Selon lui, c’est la voie à suivre pour instaurer un marché plus ouvert et compétitif.



Les accusations portées contre Apple sont nombreuses : elles incluent la restriction imposée à la distribution d’applications, limitant ainsi la liberté des développeurs et des consommateurs. De plus, l’iPhone présente une compatibilité limitée avec les smartwatches non fabriquées par Apple, et certaines applications de messagerie ont été exclues de son système d’exploitation, des pratiques qui, selon le département de la Justice, nuisent à la concurrence et aux choix des consommateurs.



Voici la déclaration d’Apple au sujet de la poursuite judiciaire par le ministère de la justice américain :

Chez Apple, nous innovons chaque jour pour créer des technologies que les gens aiment, en concevant des produits qui fonctionnent parfaitement ensemble, qui protègent la vie privée et la sécurité des gens, et qui créent une expérience magique pour nos utilisateurs. Ce procès menace notre identité et les principes qui distinguent les produits Apple sur des marchés extrêmement concurrentiels. Si elle aboutissait, elle entraverait notre capacité à créer le type de technologie que les gens attendent d'Apple, où le matériel, les logiciels et les services s'entrecroisent. Elle créerait également un dangereux précédent, en permettant au gouvernement d'intervenir lourdement dans la conception de la technologie des citoyens. Nous pensons que cette action en justice est erronée sur le plan des faits et du droit, et nous nous défendrons vigoureusement contre elle.

Cette nouvelle va probablement encourager Epic Games et Spotify à continuer leur combat contre Apple et ses pratiques jugées anticoncurrentielles sur la distribution des applications. Après avoir obtenu gain de cause en Europe, des changements majeurs pourraient bientôt avoir lieu aux États-Unis.



