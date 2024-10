Le ministère américain de la Justice va poursuivre Apple aujourd’hui

Alors qu’Apple vit un véritable cauchemar avec la Commission européenne depuis plus d’un an, l’entreprise va désormais devoir se battre… aux États-Unis ! Un rapport de Bloomberg publié tard hier soir explique que le ministère américain de la Justice prépare une poursuite contre Apple pour des pratiques anticoncurrentielles.

Un nouveau combat pour Apple

Le ministère de la Justice (DOJ) s’apprête à engager des poursuites contre Apple. Cette action en justice, qui sera officiellement annoncée au cours de la journée, place Apple sous les projecteurs, non seulement sur le sol américain mais aussi à l’échelle internationale, où l’entreprise fait déjà l’objet d’accusation de pratiques anticoncurrentielles avec son App Store.



Le procès, préparé par le DOJ, cible directement les pratiques d’Apple concernant « l’accès aux logiciels et aux fonctionnalités matérielles de ses appareils », en particulier l’iPhone. Bien que les détails des revendications du procès restent à être publiés, il est prévu que le cœur du litige tournera autour de la manière dont Apple gère la distribution des applications au sein de son écosystème.

L’épicentre du débat juridique semble être la mesure d’Apple interdisant les boutiques d’applications alternatives sur ses appareils aux États-Unis. Cette politique est en contraste direct avec les récentes évolutions en Europe, où à la suite de la législation DMA (Digital Markets Act) de la Commission européenne, le Sideloading a été rendu possible dès iOS 17.4.



L’incertitude demeure quant à savoir si les États-Unis envisageront de demander des modifications à Apple similaires à celles imposées en Europe par la loi DMA. Apple maintient que le Sideloading représente une menace pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. L’entreprise assure que cette pratique ouvrirait la porte à des applications malveillantes et à des violations de données personnelles.



Apple se prépare à défendre sa politique de distribution d’applications en mettant en avant son engagement envers la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. La firme de Cupertino affirme que ses mesures restrictives depuis la création de l’App Store sont essentielles pour protéger ses clients contre les risques potentiels associés aux applications non vérifiées.



Ce procès à venir va remettre la politique d’Apple sur la table, est-ce que l’entreprise doit ouvrir la distribution des applications partout dans le monde ? Est-ce qu’Apple est vraiment dans une position anticoncurrentielle en obligeant les développeurs et utilisateurs à passer exclusivement par l’App Store ? Ces questions vont être abordées pendant ce nouveau procès. On imagine que les équipes d’avocats d’Apple sont déjà bien informé sur le sujet après les nombreux déboires sur la distribution des applications en Europe et dans le reste du monde.