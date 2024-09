Apple TV+ pourrait devenir le premier service de streaming américain en Chine

En 2024, Apple TV+ est presque disponible partout, on retrouve la présence du service dans plus de 100 pays. Cependant, certaines régions dans le monde n'ont pas encore accès au service de streaming d'Apple, en partie à cause de leur culture qui n'est pas adepte de ce qui vient des États-Unis ou encore de la censure de leur gouvernement, c'est le cas de la Chine. Depuis son lancement en 2019, Apple TV+ n'a jamais été disponible en Chine. Bonne nouvelle, cela pourrait bientôt changer !

Apple TV+ sur le point d'arriver en Chine

D'après un récent rapport de The Information, Apple TV+ pourrait bientôt être disponible sur le sol chinois avec une bonne partie des contenus déjà existants dans le catalogue du service. Cette nouvelle est une opportunité incroyable pour Apple d'augmenter sa part de marché mondial, car l'entreprise possède énormément de clients dans le pays et beaucoup veulent profiter de services américains populaires comme Apple TV+.



Le rapport explique qu'un accord serait en cours entre Apple et China Mobile, un opérateur déjà partenaire pour la distribution des iPhone et des Apple Watch dans le pays. L'idée serait d'offrir une "option" Apple TV+ dans les forfaits mobiles de l'opérateur ainsi que dans les abonnements internet. Comme n'importe quel FAI, China Mobile propose des boitiers TV pour permettre à ses clients d'accéder aux chaines de télévision en direct ainsi qu'aux applications tierces.

Le rapprochement entre Apple et China Mobile serait similaire à ce qu'on connaît avec nos FAI en France, l'application Apple TV+ serait accessible depuis les équipements de China Mobile et les souscriptions se feraient depuis le FAI. Petite particularité avec chez nous, les consommateurs chinois ne pourront souscrire que via China Mobile, ils ne pourront pas activer un abonnement auprès d'Apple et se connecter après sur leur boitier TV China Mobile.



En effet, une loi du gouvernement de Xi Jinping interdit formellement à un service américain de proposer une offre directement aux consommateurs chinois, les grandes entreprises comme Apple doivent passer par des prestataires chinois pour distribuer leurs services. Ce que ferait Apple grâce à son accord avec China Mobile !



En ce qui concerne le prix d'Apple TV+, celui-ci devrait être nettement plus bas que les tarifs proposés à l'international. Comme le mentionne 9to5mac, les prix des services Apple sont généralement très compétitifs, on parle par exemple d'un abonnement à 2 $ par mois pour Apple Music quand il coûte 10,99 $ par mois aux États-Unis et 10,99 € par mois en France.



Les clients chinois pourront bientôt découvrir des contenus inédits et exclusifs comme Ted Lasso, The Morning Show, Dark Matter, Sugar, Les Gouttes de Dieu, Foundation, Acapulco, Silo...

Certains contenus pourront cependant être censurés pour se conformer à la politique locale, ce pourra être le cas des contenus qui mettent en avant des scènes homosexuelles, des représentations de violence ou de nudité, des scènes qui critiquent la politique en Chine... Apple devra être vigilant avec ce qui est accessible sur Apple TV+ pour éviter des sanctions financières.