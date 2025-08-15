Le gouvernement américain pourrait investir dans Intel

Dans le but de relancer le projet de fabrication de processeurs Intel dans l'État d'Ohio, qui connaît des retards importants, l'administration Trump envisage d'acquérir une participation dans l'entreprise, selon une information de Bloomberg. Les discussions, encore à un stade préliminaire, font suite à une rencontre à la Maison Blanche entre le président Donald Trump et le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, sans qu'aucun accord n'ait encore été conclu.

La chute d'Intel

Autrefois géant de la fabrication de processeurs pour les ordinateurs sous Windows et macOS, Intel peine à rester compétitif dans la production de semi-conducteurs avancés. Son ambitieux projet d'usine en Ohio, initialement présenté comme la plus grande usine de puces au monde, a été entravé par des retards répétés, la production étant désormais repoussée à la prochaine décennie. Pour faire face aux pressions financières, Intel a réduit ses coûts, supprimant 15 % de ses effectifs et annulant des projets d'usines en Allemagne et en Pologne.

Les difficultés d'Intel contrastent fortement avec son passé de fournisseur exclusif de processeurs pour les Macs d'Apple de 2006 à 2020. La transition d'Apple vers l'architecture x86 d'Intel avait permis aux Macs d'exécuter Windows et de bénéficier de processeurs plus performants. Cependant, Apple a commencé à abandonner les puces Intel en 2020 avec l'introduction de sa puce M1, achevant cette transition en 2023. Désormais, Apple conçoit ses propres puces, fabriquées par TSMC, laissant Intel de côté.



Alors qu'Intel cherche à se repositionner comme fondeur pour des clients externes, dont Apple, des discussions antérieures auraient envisagé un partenariat avec TSMC pour exploiter les usines d'Intel. L'éventuel investissement du gouvernement américain témoigne d'une volonté stratégique de relancer les ambitions de fabrication d'Intel et de renforcer sa position dans la course mondiale aux semi-conducteurs.