MagicPods : l'app ultime pour utiliser les AirPods sur Windows

Les AirPods d'Apple sont conçus pour offrir une expérience optimale au sein de l'écosystème de la marque, mais de nombreux utilisateurs les emploient également avec des PC Windows. Le problème ? La plupart des fonctionnalités intelligentes disparaissent dès qu'on quitte l'univers Apple. L'application MagicPods s'attaque justement à cette limitation en proposant de retrouver sur Windows une expérience proche de celle d'un iPhone ou d'un Mac. Cela nous rappelle la solution pour utiliser les AirPods sur Android.

Retrouver l'animation et les fonctions iOS

MagicPods reproduit fidèlement l'animation popup caractéristique d'Apple qui s'affiche automatiquement lors de l'ouverture du boîtier des AirPods ou AirPods Pro. Cette fenêtre affiche le niveau de batterie des écouteurs et du boîtier, une information normalement inaccessible sous Windows sans passer par des manipulations complexes. L'application supporte l'ensemble de la gamme Apple, des AirPods classiques aux AirPods Pro et Max, ainsi que plusieurs modèles de casques Beats.​

La détection d'oreille constitue l'une des fonctions les plus appréciées : la musique se met automatiquement en pause lorsqu'on retire un écouteur, puis reprend dès qu'on le remet en place. Cette fonctionnalité, pourtant standard sur iOS, n'existe pas nativement sur Windows. MagicPods permet également de basculer automatiquement la sortie audio vers les haut-parleurs de l'ordinateur ou un autre périphérique quand on range les AirPods dans leur boîtier.​



En outre, vous pouvez voir en direct le niveau de batterie avec des alertes, configurer des raccourcis, activer un mode faible latence... énormément d'options s'offrent à vous.

Des options avancées avec le driver MagicAAP

Pour aller encore plus loin, l'application propose un driver optionnel appelé MagicAAP qui déverrouille des fonctionnalités avancées. Ce module permet notamment de contrôler la réduction de bruit active et le mode transparence directement depuis Windows, des options qui restent normalement bloquées hors de l'écosystème Apple. La personnalisation des boutons devient également possible, à l'image de ce qu'offre iOS dans les réglages des AirPods.​

L'application intègre aussi plusieurs fonctions pratiques comme VoiceOver, qui lit les notifications Windows à voix haute sans connexion internet requise, ou encore des raccourcis clavier personnalisables pour gérer rapidement la connexion des écouteurs. Les alertes de batterie faible préviennent l'utilisateur avant que les AirPods ne s'éteignent complètement. Un détail appréciable : MagicPods fonctionne entièrement hors ligne, ne collecte aucune donnée personnelle et ne contient ni publicité ni abonnement, mais nécessite un achat unique de moins de 5 euros pour débloquer toutes les fonctionnalités.

Disponible gratuitement sur le Microsoft Store, MagicPods comble efficacement le fossé entre Windows et les produits Apple. Si l'expérience ne peut égaler la parfaite intégration offerte par un Mac, cette solution tierce permet aux possesseurs d'AirPods travaillant sur PC de profiter enfin d'une utilisation fluide et complète de leurs écouteurs. Une aubaine pour ceux qui jonglent entre différents écosystèmes au quotidien.​