Microsoft annonce un partenariat avec l'IA Claude d'Anthropic

Microsoft renforce sa stratégie dans l’intelligence artificielle avec un nouveau partenariat d’envergure signé avec Anthropic. Cette alliance, soutenue par des investissements massifs et l’intégration des modèles Claude dans Azure, pourrait remodeler l’équilibre des forces dans le secteur de l’IA générative.

Microsoft s'associe à Anthropic

Microsoft annonce un partenariat stratégique majeur avec Anthropic, l’éditeur de l’IA Claude : plusieurs modèles comme Claude Sonnet 4.5, Opus 4.1 et Haiku 4.5 seront désormais disponibles via Microsoft Azure Foundry. Anthropic s’engage en parallèle à acheter pour 30 milliards de dollars de capacités de calcul sur Azure, avec la possibilité d’étendre cette consommation jusqu’à un gigawatt. Cette montée en puissance dans l’infrastructure cloud montre l’ambition d’Anthropic d’évoluer à grande échelle.

En contrepartie, Microsoft (et Nvidia) investissent dans Anthropic. Microsoft injectera jusqu’à 5 milliards de dollars, et Nvidia jusqu’à 10 milliards. Nvidia et Anthropic collaboreront étroitement sur le plan technologique pour optimiser les modèles Claude pour les architectures à venir comme Blackwell et Vera Rubin.

L’intégration de Claude dans l’écosystème Microsoft ne se limite pas à Azure. Dans Microsoft 365 Copilot, les utilisateurs pourront désormais choisir entre des modèles d’OpenAI et ceux d’Anthropic, notamment Claude Opus 4.1 et Sonnet 4. Selon Microsoft, cette ouverture vise à apporter “le meilleur de l’innovation IA du marché” à ses clients.

Ce partenariat marque une évolution majeure dans l’écosystème IA. Microsoft diversifie ses sources d’IA au-delà d’OpenAI, tout en solidifiant ses liens avec Anthropic et Nvidia. Pour Anthropic, c’est une validation de son rôle croissant dans le cloud d’entreprise, et pour Nvidia, un client de poids pour ses prochaines générations de puces IA.



Microsoft, jusqu’ici entièrement centré sur l’écosystème ChatGPT grâce à son partenariat privilégié avec OpenAI, avait construit l’essentiel de son offre IA autour des modèles GPT intégrés dans Azure et Microsoft 365 Copilot. Sans compter les milliards de dollars investis dans le développement de l’IA. Désormais, la concurrence s’annonce plus présente que jamais.