Anthropic dévoile Claude Opus 4.5, l'IA qui veut concurrencer GPT-5.1

LAnthropic vient de lancer Claude Opus 4.5, son nouveau modèle d'IA qui se positionne comme un concurrent sérieux dans le domaine du développement et de l'automatisation. L'entreprise affirme qu'il s'agit du "meilleur modèle au monde pour le code, les agents et l'utilisation d'ordinateurs", avec des capacités nettement améliorées en raisonnement, vision et mathématiques.​

Des performances impressionnantes en développement

Claude Opus 4.5 marque une progression significative par rapport à ses prédécesseurs. Dans les tests internes d'Anthropic, le modèle a même obtenu un score supérieur à tous les candidats humains lors d'un examen technique notoire pour ingénieurs en performance, en respectant la limite de temps de deux heures. Les premiers testeurs rapportent qu'Opus 4.5 gère mieux l'ambiguïté et peut résoudre des bugs complexes multi-systèmes sans assistance particulière, accomplissant des tâches considérées comme quasi impossibles pour Sonnet 4.5 il y a quelques semaines.​

Le modèle excelle particulièrement dans sept langages de programmation sur huit selon le benchmark SWE-bench Multilingual. Pour les utilisateurs d'appareils Apple, cette évolution est intéressante car Claude Code, l'outil de développement d'Anthropic, débarque enfin dans l'application Mac. Cette fonctionnalité permet aux développeurs iOS et macOS de gérer plusieurs sessions locales et distantes en parallèle, avec une meilleure précision dans la planification et l'exécution des tâches de code.​

Accessible et plus efficient

Au-delà des performances brutes, Opus 4.5 se distingue par son efficacité. Le modèle utilise considérablement moins de tokens que ses prédécesseurs pour atteindre des résultats similaires ou meilleurs, ce qui le rend plus économique. Anthropic a d'ailleurs revu sa tarification à 5$/25$ par million de tokens. L'entreprise a également supprimé les limitations spécifiques pour les utilisateurs d'Opus et augmenté les limites globales pour les abonnés Max et Team Premium.​

Les applications Claude bénéficient aussi d'améliorations notables : les conversations longues ne se heurtent plus à des limites grâce à des résumés automatiques du contexte précédent. Claude pour Chrome est désormais disponible pour tous les utilisateurs Max, tandis que Claude pour Excel s'ouvre à tous les abonnés Max, Team et Enterprise. Cette offensive d'Anthropic intervient trois mois après le lancement de GPT-5 par OpenAI, qui a récemment enrichi ChatGPT avec la version 5.1 et des fonctionnalités de chat de groupe.​



Le modèle est disponible dès aujourd'hui sur la plateforme officielle d'Anthropic et l'API associée.



Source