Claude Code arrive sur iOS et le web en bêta

Anthropic a introduit aujourd'hui Claude Code sur sa plateforme web et son application iOS, disponible en aperçu de recherche (ou bêta) exclusivement pour les abonnés Pro et Max. Voici tout ce qu'il faut savoir de cette mise à jour.

Bêta pour les abonnés Pro et Max

Vous le savez probablement, les développeurs ont toujours eu une préférence pour Claude qu'ils considèrent comme l'un des meilleurs LLM pour le codage. Plus tôt cette année, Anthropic a lancé Claude Code — un outil en ligne de commande qui permet de déléguer sans effort les tâches de codage directement depuis le terminal.



Cette mise à jour étend Claude Code au web et à iOS, permettant aux développeurs de « exécuter plusieurs tâches en parallèle sur différents dépôts depuis une seule interface ».

Voici comment Anthropic a présenté la nouveauté :

Claude Code sur le Web vous permet de démarrer des sessions de codage sans ouvrir votre terminal. Connectez vos référentiels GitHub, décrivez ce dont vous avez besoin, et Claude se charge de la mise en œuvre.

Chaque session s'exécute dans son propre environnement isolé avec un suivi en temps réel de la progression, et vous pouvez activement guider Claude pour ajuster le cours des choses pendant qu'il travaille sur les tâches.

La version web excelle pour les tâches bien définies comme les corrections de bugs et les mises à jour de routine, mais elle prend également en charge les modifications backend et les requêtes sur l'organisation des dépôts.



Côté sécurité, Anthropic est confiante avec son architecture sandboxée.

Application iOS

La version iOS est similaire à celle du web évoquée plus haut, toujours en bêta. Anthropic étant impatient d'itérer en fonction des retours des développeurs. Elle offre une interface mobile pratique pour :

Examiner du code

Exécuter de petites tâches

Suivre le progrès des sessions de codage en cours

Qui développe parmi vous ? Et qui n'a pas encore testé Claude au quotidien pour booster sa productivité ? Un sérieux concurrent pour ChatGPT et Grok.

Télécharger l'app gratuite Claude by Anthropic