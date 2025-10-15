Du contenu érotique arrive sur ChatGPT en décembre

OpenAI a annoncé que ChatGPT proposerait bientôt du contenu érotique aux utilisateurs adultes, une décision qui s'inscrit dans une stratégie plus large de personnalisation et d'assouplissement des restrictions — pour le meilleur et pour le pire.

Une vérification d'âge obligatoire

Sam Altman, PDG d'OpenAI, a précisé que cette fonctionnalité sera déployée en décembre, après la mise en place complète du système de vérification d'âge. L'entreprise a développé un mécanisme automatique capable d'estimer l'âge des utilisateurs et d'adapter l'expérience en conséquence. Pour accéder aux contenus réservés aux adultes, une vérification de la majorité sera indispensable. C'est Sam Altman lui-même qui a annoncé ces nouveautés sur X :

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Cette approche fait écho à d'autres initiatives dans le secteur. xAI d'Elon Musk a déjà lancé des compagnons IA au ton suggestif dans son application Grok. OpenAI a également promis d'ouvrir sa technologie aux développeurs tiers souhaitant créer des agents IA pour adultes.

ChatGPT veut retrouver sa spontanéité

L'annonce s'accompagne d'un autre changement : le retour d'une personnalité plus chaleureuse. Après le lancement de GPT-5, de nombreux utilisateurs avaient regretté le caractère plus froid du chatbot comparé à GPT-4o. OpenAI reconnaît avoir volontairement bridé son IA pour prévenir les risques liés à la santé mentale, rendant l'expérience moins fluide pour la majorité des utilisateurs.

Grâce à de nouveaux outils de détection de détresse psychologique, l'entreprise estime pouvoir lever ces restrictions en toute sécurité. Les utilisateurs pourront bientôt personnaliser le ton de leur assistant virtuel, qu'il soit amical, riche en emojis ou simplement plus humain. Cette philosophie de "traiter les adultes comme des adultes" marque un tournant après plusieurs polémiques récentes sur les limitations imposées aux abonnés payants.

Télécharger l'app gratuite ChatGPT