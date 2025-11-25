ChatGPT lance la recherche d’achats assistée par IA pour Noël

OpenAI a introduit un nouvel outil de recherche d’achats dans ChatGPT, conçu pour agir comme un assistant personnel IA dédié à la découverte de produits – des essentiels du quotidien aux cadeaux de Noël attentionnés. Que vous cherchiez le cadeau idéal ou que vous compariez des appareils électroménagers, cette fonctionnalité simplifie le processus en générant des guides d’achat personnalisés en fonction de vos besoins. Une étape de plus vers la dépendance totale de toute une génération aux outils informatiques.

Comment faire ses courses de Noël avec ChatGPT

Il suffit de décrire ce que vous recherchez, comme « l'aspirateur sans fil le plus silencieux pour un petit appartement » ou « un cadeau créatif pour ma nièce qui adore la peinture », et la recherche d’achats de ChatGPT se lance. Elle pose des questions intelligentes de suivi pour affiner vos critères (par exemple, budget, préférences ou usage prévu), explore le web à la recherche de sources fiables, et intègre des détails issus de vos conversations précédentes pour des recommandations véritablement personnalisées. Le résultat ? Un guide détaillé incluant des comparaisons de produits, des avantages et inconvénients, des compromis, des offres actuelles, et même des alternatives similaires – complété par des fiches techniques, des avis, des prix et des images.

Cet outil excelle dans les catégories complexes comme l’électronique, la beauté, la maison et le jardin, la cuisine et les appareils électroménagers, ainsi que les sports et activités extérieures, où il gère efficacement les contraintes et synthétise les informations provenant de sites de confiance. Alimenté par une version spécialisée de GPT-5 mini entraînée pour les tâches d’achat, il privilégie la précision en citant des sources de qualité (comme les avis d’utilisateurs sur Reddit plutôt que du contenu sponsorisé) et met à jour en temps réel.



ChatGPT suggère automatiquement la fonctionnalité pour les questions liées aux achats, ou vous pouvez l’activer manuellement via le menu « + ». Une fois lancée, elle ouvre une interface visuelle interactive : discutez naturellement, approuvez ou rejetez les produits pour donner votre avis, et observez comment elle affine les suggestions en direct. Le processus prend quelques minutes pour des résultats approfondis, mais les vérifications rapides (comme les consultations de prix) utilisent toujours les réponses standard de ChatGPT.



Pour l’instant, les achats nécessitent un clic vers les sites des revendeurs, mais OpenAI prévoit d’intégrer Instant Checkout prochainement, permettant des achats fluides directement dans ChatGPT auprès des marchands partenaires. Le déploiement commence aujourd’hui pour tous les utilisateurs connectés sur les plans Gratuit, Go, Plus et Pro, sur mobile et web (pas encore de support pour l’app Mac). Pour alléger la frénésie des fêtes, OpenAI propose une utilisation « quasi illimitée » pendant toute la saison – idéale pour préparer le Black Friday et au-delà.



De quoi faire revenir les utilisateurs déçus de GPT et partis du côté de Claude ou Gemini ? Qu'en pensez-vous ?

