Google annonce Gemini 3 pour dominer le marché des IA

Google dévoile Gemini 3, présentée comme sa plus puissante intelligence artificielle à ce jour (bien évidemment). Une nouvelle génération encore plus performante, plus intelligente et plus rapide, conçue pour tenir tête aux autres acteurs majeurs du secteur. Déploiement progressif dès aujourd'hui pour tous.

Google Gemini 3 : l’IA qui réfléchit, crée et agit

Google dévoile Gemini 3, son modèle d’intelligence artificielle le plus avancé à ce jour. Cette version va bien au-delà des assistants classiques en combinant texte, images, vidéos et audio, tout en offrant une capacité de raisonnement avancée. L’objectif est clair : rendre l’IA plus utile, interactive et performante pour le grand public comme pour les professionnels.

Gemini 3 ne se contente pas de répondre à des questions. Il peut analyser des problèmes complexes, établir des liens entre différentes informations et planifier plusieurs étapes pour accomplir une tâche. Ce qu'on attend de Siri en 2026... Cette approche le rend particulièrement efficace pour des usages créatifs, professionnels ou organisationnels.

L’un des atouts majeurs de Gemini 3 est sa capacité multimodale. Il peut traiter des documents très longs, analyser des vidéos, comprendre des images et de l’audio. Il peut également générer des interfaces visuelles adaptées aux besoins de l’utilisateur, comme des mini-applications interactives, des mises en page ou des outils personnalisés pour visualiser et manipuler l’information.

La fonction Gemini Agent transforme l’IA en véritable assistant. Elle peut gérer vos e-mails, planifier des rendez-vous, préparer des documents ou automatiser des workflows complexes. L’agent suit vos instructions sur plusieurs étapes, permettant de gagner un temps précieux et de simplifier le travail quotidien.

Pour les développeurs, Google propose des outils comme Antigravity, un environnement de codage pensé autour des agents IA. Gemini 3 peut générer des applications complètes à partir d’instructions simples en langage naturel. Les entreprises peuvent aussi intégrer le modèle via Vertex AI, facilitant l’usage de l’IA dans leurs services internes.

Gemini 3 est intégré dans le mode IA de Google Search et dans l’application Gemini, offrant des réponses interactives et personnalisées. L’IA peut créer des mini-applications, automatiser des tâches et rendre l’expérience plus intuitive pour tous les utilisateurs.

Enfin, Gemini 3 brille par ses performances : il excelle dans les tests de raisonnement, d’analyse vidéo et de compréhension complexe. Le mode “Deep Think” lui permet de résoudre des problèmes particulièrement difficiles, tout en respectant des normes strictes de sécurité et de développement responsable.

L’application Gemini compte désormais plus de 650 millions d’utilisateurs mensuels. Plus de 70 % des clients Cloud utilisent cette IA, et 13 millions de développeurs ont créé des projets avec les modèles génératifs de Google.

Télécharger l'app gratuite Google Gemini