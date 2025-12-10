Comme à chaque fin d'année, l’App Store français dévoile ses tendances 2025. Entre intelligence artificielle, réseaux sociaux et services du quotidien, découvrez les applications qui ont conquis les Français cette année.

Top 20 des applications les plus téléchargées en France en 2025

L’année 2025 confirme une nouvelle fois la domination des géants technologiques sur l’App Store français. Le top 20 est largement occupé par les grands noms que nous connaissons tous et que nous avons quasiment tous dans nos téléphones.



Sans surprise, ChatGPT conserve sa première place dans le classement des applications gratuites. L’application officielle d’OpenAI continue de séduire les utilisateurs français en quête d’assistance intelligente au quotidien. Temu, la plateforme de shopping en ligne, maintient fermement sa deuxième position grâce à ses promotions agressives et ses prix attractifs et malgré la pression récente du gouvernement.

Google Chrome et l’application Google occupent respectivement les troisième et quatrième places, démontrant l’omniprésence de l’écosystème Google dans nos smartphones malgré l'arrivée massive des IA.

Les réseaux sociaux restent incontournables avec Threads, devant TikTok, Instagram, Snapchat et Facebook qui figurent tous dans le top 20. Les classiques WhatsApp et Telegram sont bien évidemment de la partie.



YouTube et Gmail s’imposent comme des outils essentiels, tandis que France Identité fait une entrée remarquée, reflétant la digitalisation croissante des services publics français. Les applications financières progressent également, avec Revolut et Wero qui gagnent du terrain.



Google Maps et Waze dominent le secteur de la navigation GPS. CapCut confirme l’engouement pour la création de contenu vidéo, tandis que Google Gemini témoigne de l’adoption massive des assistants IA.



Top 20 des applications gratuites les plus téléchargées en France (2025)