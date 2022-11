WhatsApp a été victime d'une importante fuite de données, la France est concernée

Mais que se passe-t-il avec les données personnelles chez Meta ? Après une multitude d'affaires qui ont fait le buzz dans le passé, un nouveau scandale a été révélé, cette fois-ci autour de WhatsApp, la fameuse messagerie instantanée très populaire qui appartient au groupe de Mark Zuckerberg.

WhatsApp victime d'une grosse fuite de données

Selon un récent rapport de CyberNews, WhatsApp aurait récemment été victime d'une fuite de données majeure, lâchant dans la nature près de 500 millions de numéros de téléphone utilisés lors de l'inscription sur l'application. Aujourd'hui, ces numéros se retrouvent en vente sur internet et font le bonheur des sociétés de démarchage téléphonique ou d'arnaques qui cherchent en permanence à ajouter de nouveaux numéros dans leur base de données.



Dans cette fuite qu'on peut facilement qualifier d'historique, on retrouve un total de 84 pays qui sont concernés, soit un total de 487 millions de numéros de téléphone. Parmi les pays qui ont été touchés par la fuite, on aperçoit la France où il y a eu quand même 20 millions de numéros qui sont maintenant visibles par n'importe qui prêt à payer sur le dark web.

Le pays qui a été le plus impacté est l'Égypte, on remarque un total de 44,8 millions attribué par des opérateurs égyptiens qui se trouvent dans la nature, cela représente quasiment la moitié de la population dans le pays.

WhatsApp a une part de marché impressionnante en Égypte, la messagerie instantanée de Meta écrase littéralement toute la concurrence, pas sûr que ça dure très longtemps après ce scandale.



Les dégâts sont tout aussi importants aux États-Unis où on compte seulement 32,3 millions de numéros qui sont présents dans la fuite de données, l'Italie en a elle un peu plus : 35,6 millions.

CyberNews a été récupéré des informations chez les vendeurs de ces numéros, l'objectif était de savoir s'il s'agissait ou non de numéros actifs. Dans le lot, on retrouve pas mal de numéros qui ne sont plus en service, mais beaucoup sont des numéros toujours en activité et donc qui peuvent servir à des personnes ou organismes malintentionnés.



Pour le moment, c'est silence radio sur le blog de WhatsApp (l'endroit où la messagerie instantanée fait toutes ses annonces), l'application de Mark Zuckerberg préfère parler du nouveau parcours d'achat intégré.

On imagine que les choses vont rapidement évoluer, car l'information commence à faire beaucoup de bruit dans les médias à l'étranger. WhatsApp devrait prochainement en dire plus sur la faille de sécurité qui a provoqué cette gigantesque fuite de données partout dans le monde.

