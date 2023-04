CapCut fait partie des apps les plus téléchargées en France en 2022

Vous ne connaissez pas CapCut ? Il s'agit pourtant de la 7e application la plus téléchargée en France sur l'année 2022. L'occasion de découvrir ce service signé ByteDance. Oui, il s'agit de la maison-mère de TikTok, l'app de vidéo la plus populaire du moment, celle qui est d'ailleurs numéro deux de ce classement, juste derrière WhatsApp.

Le top des apps en 2022

Commençons par le top 10 des applications les plus téléchargées en 2022 :

🇫🇷📲 Applications les plus téléchargées en France en 2022, selon une étude menée par l’Arcep et l’Arcom : pic.twitter.com/jIaAQZeZvS — Mediavenir (@Mediavenir) April 12, 2023

WhatsApp Messenger TikTok Doctolib Telegram Instagram Lidl Plus CapCut Waze Snapchat Facebook

CapCut, qu'est-ce que c'est ?

CapCut propose des fonctions de montage vidéo faciles à utiliser, des polices et des effets intégrés, des fonctions avancées comme l'animation d'images clés, le ralenti, la clé Chroma et la stabilisation, et plus encore. Tout cela gratuitement. L'idée ? Faire la vidéo parfaite pour buzzer sur les réseaux sociaux, TikTok en tête.



Il est vrai que l'outil est très bien pensé, avec des options faciles à utiliser et très nombreuses, pour un résultat rapide et hautement efficace. CapCut est même plus fort que Clips d'Apple.

Voici les fonctionnalités de base de CapCut :

Découpage et raccourcissement des clips.

Division et fusion des vidéos.

Réglage de la vitesse des vidéos de x 0,1 à x 100.

Effets de zoom avant et arrière.

Mise en valeur avec la fonction d'image figée.

Options de transition entre les clips.

Si cela ne vous suffit pas, l'éditeur vidéo avancé permet :

L'animation vidéo d'images clés est disponible pour tous les paramètres.

Modification des vidéos pour créer des ralentis fluides avec la fonction de flux optique et l'outil de vitesse courbée.

Clé Chroma pour supprimer des couleurs spécifiques des vidéos.

Organisation et prévisualisation faciles des clips sur la chronologie multipiste.

La fonctionnalité de stabilisation.

Ajout de texte aux vidéos avec différentes polices et styles, modèles de texte uniques. Les polices peuvent être importées localement.

Les sous-titres peuvent être ajoutés à la chronologie des pistes vidéo et peuvent être déplacés et ajustés en une seule étape.

Montages vidéo avec des centaines d'effets tendance, notamment Bogue, Flou, 3D, etc.

Ajout de filtres vidéo de style cinéma ou paramétrage libre de la luminosité, du contraste, etc.

Ajout de millions de clips musicaux et d'effets sonores aux vidéos.

Extraction du son, des clips et des enregistrements à partir de vidéos.

Vous en voulez encore ? CapCut propose des fonctions intelligentes :

Légendes automatiques : automatisation de la reconnaissance vocale et des légendes dans les vidéos.

Synthèse vocale : applique la synthèse vocale dans plusieurs langues et voix.

Suppression de l'arrière-plan : supprime automatiquement et gratuitement l'arrière-plan.

Vous l'aurez compris, CapCut n'est pas une simple application d'édition vidéo mais un véritable studio tout-en-un qui offre une multitudes de possibilités, aussi bien pour les débutants que les influenceurs expérimentés.



Dites-nous si vous avez déjà utilisé CapCut ou sinon, quelles sont vos applications préférées dans ce domaine.

Télécharger l'app gratuite CapCut