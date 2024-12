Les apps et jeux les plus téléchargés sur l'App Store en 2024

C'est la fin d'année, Apple dévoile le classement officiel des apps et jeux les plus populaires sur l'App Store en 2024. 30 pays sont présents dans ce classement avec une domination habituelle des USA. La France est présente.

Top final

En cette fin d'année 2024, Apple est heureux de partager les applications et les jeux les plus téléchargés de l'année sur iPhone, iPad et Apple Arcade. Les classements, maintenant disponibles dans l'onglet Aujourd'hui de l'App Store, sont spécifiques à plus de 30 pays et régions et incluent les meilleures applications et jeux gratuits et payants, ainsi que les jeux Apple Arcade les plus populaires. Le 11 décembre, Apple avait déjà dévoilé les gagnants des App Store Awards 2024.



Les classements du jour sont comme chaque année nettement dominés par des applications américaines. La France est tout de même présente avec son application France Identité qui permet de stocker permis et carte d'identité (bientôt la carte Vitale) dans son iPhone.



On notera que côté jeux, Minecraft est toujours indéboulonnable dans le top payants.

Top des apps gratuites

1. Threads

2. Temu

3. ChatGPT

4. Google

5. TikTok

6. WhatsApp Messenger

7. Google Chrome

8. Google Maps

9. SHEIN

10. Instagram

11. CapCut

12. Gmail

13. YouTube

14. Snapchat

15. Telegram Messenger

16. France Identité

17. ten ten - talkie walkie

18. Waze

19. Facebook

20. Spotify

Top des apps payantes

Forest - Restez Concentré - 4,99 € WeatherPro - 0,99 € Procreate Pocket - 6,99 € PeakFinder - 5,99 € AnkiMobile Flashcards - 29,99 € Fiches IDE - 3,99 € Blitzer.de PRO - 0,49 € Shadowrocket - 2,99 € AutoSleep - Tracker de sommeil - 6,99 € WorkOutDoors - 8,99 € Baby Phone 3G - 6,99 € Fongo World Edition - 5,99 € Monash FODMAP Diet - 8,99 € WikiCamps Australia - 6,99 € WikiFarms Australia - 9,99 € Threema. Messagerie sécurisée - 5,99 € iReal Pro - 22,99 € NightCap Camera - 2,99 € القاعدة النورانية - € 6,99

Top des jeux gratuits

QS Watermelon : Monkey Land Brawl Stars Squad Busters MONOPOLY GO! Roblox Block Blast! Subway Surfers Last War: Survival Outlets Rush Roval Match Whiteout Survival Jeux sans wifi : jeux sans connexion My Perfect Hotel Pizza Ready FDJ® Officiel Township Call of Duty®: Warzone Mobile Insight - Jeu entre amis Undercover : Jeu d'ambiance Magic Tiles 3 : Piano Game

Top des jeux payants

Minecraft - 7,99 € Plague Inc. - 0,99 € Geometry Dash - 2,99 € MONOPOLY - 4,99 € Incredibox - 1,99 € Devineuf: Jeu QUIZ de société - 1,99 € Pou - 1,99 € The Past Within - 2,99 € Earn to Die 2 - 0,29 € Rovio Classics: Angry Birds - 0,99 € Angry Birds - 0,99 € Grand Theft Auto: San Andreas - 7,99 € Balatro - 9,99 € RFS - Real Flight Simulator - 0,99 € Five Nights at Freddy's - 2,99 € Coffee Inc 2 - 1,99 € Stardew Valley - 5,99 € 60 Seconds! Atomic Adventure - 3,99 € Farming Simulator 23 - 7,99 € Store Manager Simulator 3D - 0,99 € Purple Place - Classic Games - 0,99 €

Top Apple Arcade