Balatro abat ses cartes sur Apple Arcade et App Store !

Nous l'avons vu hier, le célèbre Balatro sera bientôt lancé sur Apple Arcade, à la fin du mois aux côtés d'un certain NBA 2K25. Les joueurs non abonnés au service étaient déçus, mais le studio LocalThunk et l'éditeur Playstack ont annoncé qu'outre la version "+", Balatro arrivera aussi sur l'App Store dans une version premium. Une excellente nouvelle après l'officialisation de son portage au printemps dernier.

L'histoire de Balatro

Le roguelike Balatro, inspiré du poker, s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires sur PS4, PS5, Xbox, Switch et Steam en moins de six mois. Le jeu arrivera sur mobile le 26 septembre, avec une importante mise à jour prévue en 2025 pour ajouter de nouvelles stratégies. Pour la petite histoire, son lancement sur consoles et PC avait été chaotique, Balatro ayant été brièvement banni en raison d'une erreur de classification PEGI, passant de 3+ à 18+ à cause de ses liens thématiques avec les jeux d'argent.

Si vous n'y avez jamais joué, Balatro est un jeu de cartes addictif qui combine des éléments de poker et de solitaire, vous permettant de créer des combos puissants et d'utiliser des jokers pour vaincre des boss. Avec plus de 150 jokers, des objets spéciaux et plusieurs modes de jeu, il offre une expérience originale, accompagnée d'un style en pixel art détaillé et soigné.



Regardez la vidéo de la version mobile :

Notre avis sur Balatro

Comme expliqué précédemment, Balatro est une petite perle qui mérite largement son succès.

Balatro se distingue par des cartes ingénieusement conçues, des graphismes singuliers, et une bande-son accrocheuse qui reste en tête. Accessible tout en offrant une profondeur stratégique pour les joueurs expérimentés, ce jeu parvient à captiver avec un gameplay complet (merci aux cartes joker, aux modificateurs et aux défis), à l'image des meilleurs roguelike. Il s'appuie sur la simplicité du poker, tout en intégrant des mécaniques complexes qui apportent une profondeur insoupçonnée au départ. Même l'accessibilité a été parfaitement pensée.

De plus, LocalThunk a annoncé des mises à jour à venir pour rééquilibrer le jeu et peut-être ajouter de nouveaux jokers. L'éditeur Playstack envisage également de développer du merchandising, notamment des jeux de cartes physiques basés sur Balatro, démontrant que le modèle économique est déjà bien en place.

Date de sortie sur iOS

Vous pouvez précommander Balatro sur l'App Store pour iOS et vous préinscrire sur Android via le Play Store. La version Apple Arcade "Balatro+" sera lancée le même jour, soit le 26 septembre. Comptez 10 €, contre 15 sur Steam (compatible Mac).

Télécharger le jeu Balatro