Jenny LeClue - Detectivu passe d'Apple Arcade à l'App Store

Et un de plus ! Décidément, les bons jeux d'Apple Arcade quittent un à un le navire. Cette fois, c'est Jenny LeClue - Detectivu qui n'est plus exclusif au service de jeux en illimité d'Apple. En fait, il n'est plus disponible pour les abonnés et se retrouve désormais en vente sur l'App Store traditionnel, pour notre plus grand bonheur. Les développeurs de Mografi ont probablement été déçus du nombre de téléchargements obtenus depuis début 2020, date de sa sortie initiale.

(re)Découvrez Jenny LeClue - Detectivu

Jenny LeClue est une histoire passionnante de mystère, d'aventure et de passage à l'âge adulte. Ancré dans la petite ville tranquille d'Arthurton, le jeu regorge de personnages mémorables et complexes, animés dans un style absolument unique.

Si vous aviez manqué notre présentation du jeu en 2020, pas de panique, nous allons tout vous expliquer.

Jenny LeClue est une jeune détective qui, suite à l'accusation de meurtre de sa mère, se lance dans une quête pour découvrir la vérité dans la petite ville d'Arthurton, où rien n'est ce qu'il paraît. Les joueurs influencent le déroulement de l'histoire à travers leurs choix, tout en explorant un monde dessiné à la main, riche en mystères et en secrets des années 50. Le jeu propose une narration complexe, avec des personnages variés et des lieux intrigants qui contribuent à une aventure centrée sur les thèmes de la famille, de l'identité et de la vérité. Un vrai bijou à (re)découvrir au plus vite.



Regardez le trailer vidéo du jeu :

Notre avis sur le jeu Jenny LeClue: Detectivú

Jenny LeClue est une véritable perle dans le genre des jeux d'aventure, combinant habilement des éléments de point & click avec une narration riche et des énigmes inventives. Les graphismes artisanaux sont plus que plaisants, et l'atmosphère du jeu est magnifiquement soutenue par un doublage de haute qualité, rendant les personnages aussi attachants que crédibles.

L'écriture est assurément le point fort de Jenny LeClue. Les dialogues sont naturels et les personnages bien développés, ajoutant une profondeur à l'histoire qui oscille habilement entre humour et suspense. La méta-narration, qui place Jenny comme héroïne d'une série de livres pour enfants avec des choix qui ont des conséquences, apporte une dimension supplémentaire à l'intrigue.

Le gameplay, bien que relativement simple, est bien calibré pour permettre à tout le monde de s'amuser. Vous collectez des indices, interrogez les habitants d'Arthurton, et résolvez des puzzles tout en explorant chaque recoin pour découvrir des objets cachés. Bien que le jeu puisse sembler court, chaque minute passée dans cet univers vaut son pesant de cacahuètes. Pour les amateurs de jeux de mystère stylisés, Jenny LeClue est un incontournable, et il est difficile de ne pas espérer une suite tant ce premier opus laisse un excellent souvenir.



Reste à débourser 8 €, ce qui est donné comparé la version console et PC vendue 20 €.

Télécharger Jenny LeClue - Detectivu à 7,99 €