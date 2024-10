The Pathless est de retour sur App Store, après avoir quitté Apple Arcade

Lorsqu'un bon titre quitte le service Apple Arcade, il y a toujours deux sentiments. Le premier est la déception, notamment du côté des abonnés. Le second, est la réjouissance, pour les autres utilisateurs car c'est, neuf fois sur dix, le signe d'une arrivée sur l'App Store. C'est le cas du génial The Pathless.

Le retour triomphal de The Pathless

En octobre dernier, cet excellent jeu d'action à la troisième personne, signé Giant Squid et Annapurna Interactive, a été retiré d'Apple Arcade. Les amateurs de tir à l'arc ont donc vu The Pathless leur glisser entre les doigts, lui qui faisait partie des premiers grans jeux d'Apple Arcade à ses débuts. S'il avait raté le lancement du service, The Pathless avait fait sensation un an plus tard, en novembre 2020, sortant également sur PlayStation et PC. En février 2023, il a fait son chemin sur Nintendo Switch et Xbox.



C'était l'un de nos jeux préférés sur Apple Arcade et, malgré sa disponibilité sur d'autres plateformes, le revoir en version premium sur App Store est une heureuse nouvelle. Comme souvent, aucune information n'a été partagée sur les raisons du départ d'Apple Arcade.

Notre avis sur The Pathless

Les créateurs d’ABZÛ présentent The Pathless, aventure mystique d’un archer et d’un aigle dans une vaste forêt.

Principe

En tant qu'un mystérieux Chasseur, vous devez vous laisser guider dans un monde ouvert qui flatte la rétine. Conçu pour satisfaire cette curiosité, le paysage regorge de puzzles environnementaux engageants, de morceaux cachés de lore enrichissant l’histoire principale, et de paysages magnifiques. Accompagné d'une mécanique de mouvement simple mais captivante et d'une bande sonore orchestrale qui élève la qualité mythique de ce nouveau monde, The Pathless est un voyage absolument à entreprendre.

Gameplay

Le cœur de The Pathless réside dans ses mécaniques de mouvement, remarquables par leur simplicité. L'île est remplie de pierres précieuses flottantes, que vous devez tirer avec votre seule arme, un arc, pour gagner en vitesse et maintenir votre flux. Pour cette raison, la sensation de courir, de gagner et de conserver de la vitesse est un pur délice, et cela transforme le monde en une sorte de terrain de jeu.



Le Chasseur est toujours accompagné d’un aigle, capable de le transporter en planant et d'augmenter sa hauteur de vol grâce à un nombre limité de battements d’ailes. Les commandes précises et la caméra permissive rendent le tir facile et permettent de se concentrer sur la navigation à travers les magnifiques paysages.

Graphismes

L'absence de carte peut désorienter au début, mais cela aide à apprécier et à découvrir ce monde. Chaque endroit visité, des monastères en ruine aux squelettes de dinosaures géants, est intriguant, avec des puzzles notables à chaque coin. L’esthétique visuelle de The Pathless est impressionnante : les forêts luxuriantes côtoient des falaises massives, et à mesure que vous atteignez de nouvelles hauteurs, le climat transforme la terre en une toundra glaciale. La beauté saisissante du monde devient plus évidente après chaque boss vaincu, levant la malédiction et laissant le soleil briller pour illuminer les paysages verdoyants et les eaux bleues entourant l’île.

Conclusion

The Pathless offre une liberté d'exploration au cœur de son expérience, soutenue par une histoire engageante et des designs de personnages magnifiques. Les combats contre les dieux corrompus sont impressionnants, mêlant des phases de poursuite et des batailles qui nous rappellent des titres comme Zelda. Bien que les scénarios de furtivité puissent interrompre le jeu de manière frustrante, la récompense en vaut la peine. Si l'on peut finir le jeu en six ou sept heures, trouver tous les objets vous offrira de nombreuses heures de jeu supplémentaires.

Compatibilité avec les appareils Apple

iPhone - 7e génération et ultérieures

iPhone SE - 2e génération et ultérieures

iPad - 6e génération et ultérieures

iPad Air - 3e génération et ultérieures

iPad mini - 5e génération et ultérieures

iPod touch - 7e génération

iPad Pro - 2e génération et ultérieures

Apple TV 4K 1ère génération et ultérieures

Sur Mac, nécessite : CPU: Intel Core i5-7260U / AMD Athlon 200 GE / equivalent,GPU: Intel Iris Plus Graphics 640 / AMD Radeon Pro 450 / NVIDIA GeForce GTX 660 / equivalent, RAM: 4 GB

Télécharger The Pathless

Le jeu est proposé au prix de 9,99 €, ce qui est moins cher que son prix habituel sur consoles, mais correspond également au prix de vente actuel du jeu sur Steam. Pour ce prix, vous avez un titre qui fonctionne sur iPhone, iPad, iPod, Mac et Apple TV (et Vision Pro). Pas mal !

Télécharger The Pathless à 9,99 €