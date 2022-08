My Talking Tom+ : le chat qui parle est de retour sur Apple Arcade

My Talking Tom fait figure d'ancêtre sur l'App Store, une expérience unique qui ravit petits et grands depuis plus de douze ans. Alors qu'il a été décliné dans plusieurs versions, le jeu original revient sur Apple Arcade, sans publicité ni achat intégré. L'occasion pour les abonnés du service de retrouver l'un des phénomènes du début des années 2010.

My Talking Tom+ est disponible sur Apple Arcade

Les joueurs doivent adopter ce drôle d'animal de compagnie virtuel, le garder heureux et l'aider à explorer le monde à travers des mini-jeux comme le célèbre dérouler de papier-toilette ! Tom est capable de répéter tout ce que l'on dit, de manger, de se laver, de se laisser caresser, de tomber dans les pommes et bien plus encore. Ce n'est même pas un jeu à proprement parler, mais une expérience insolite signée des développeurs de Outfit7, aussi connus pour Mon Talking Tom 2, Mon Talking Tom - Amis, Ma Talking Angela 2 et Ma Talking Angela.

Voici quelques caractéristiques de Talking Tom :

Talking Tom peut vraiment parler

Des vêtements et des meubles à collectionner

Les mini-jeux ajoutent une touche d'action, d'aventure et de fun

Les destinations de voyage n'attendent qu'à être explorées

Des albums photos à remplir de souvenirs

Et bien plus

Qui le télécharge direct sur son iPhone, iPad ou Mac ?

