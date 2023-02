Riptide GP Renegade+ est de retour sur Apple Arcade

La nouveauté Apple Arcade du jour s'appelle Riptide GP: Renegade+, oui le fameux jeu de course en jet ski débarque sur le service qui compte plus de 200 titres, dont une partie est dite "Classic" avec les grands classiques de l'App Store. Comme toutes les versions "+", Riptide GP Renegade est disponible totalement gratuitement, sans publicité, sans achat intégré et compatible avec les manettes.

Riptide GP Renegade+ est disponible

Expérimentez les courses d’hydro-jets illicites nouvelle génération, où les pilotes blindés effectuent des cascades périlleuses par-dessus des chutes d'eau immenses, évitent les flics en passant par des voies navigables publiques et filent à toute allure sur des vagues déferlantes.

Toujours dans le coup graphiquement, RGR+ propose des circuits sur eau remplis d'obstacles, de raccourcis et de virages qui mettent vos compétences à rude épreuve. Les parties en local avec 4 joueurs ou en ligne avec 8 joueurs ne sont jamais ennuyeuses. Regardez le trailer de l'époque pour comprendre ce dont il s'agit :

Voici les caractéristiques de Riptide GP: Renegade+ :

Des environnements dynamiques - Foncez à travers des plateformes d’usine flottantes, bravez des vagues de la force d’un ouragan et infiltrez une base militaire au beau milieu de la bataille. Chaque circuit de course est bourré d’éléments de décor interactifs, d’obstacles dynamiques et de raccourcis secrets. Le tout avec une physique de l'eau parfaitement retranscrite.

- Foncez à travers des plateformes d’usine flottantes, bravez des vagues de la force d’un ouragan et infiltrez une base militaire au beau milieu de la bataille. Chaque circuit de course est bourré d’éléments de décor interactifs, d’obstacles dynamiques et de raccourcis secrets. Le tout avec une physique de l'eau parfaitement retranscrite. Un mode Carrière - Frayez-vous un chemin à travers divers combats de boss et courses pour atteindre les sommets du circuit de courses d’hydro-jets clandestin. Gagnez de l'argent et de l’expérience pour améliorer et personnaliser votre hydro-jet, déverrouiller de nouvelles cascades et augmenter la performance de votre pilote.

- Frayez-vous un chemin à travers divers combats de boss et courses pour atteindre les sommets du circuit de courses d’hydro-jets clandestin. Gagnez de l'argent et de l’expérience pour améliorer et personnaliser votre hydro-jet, déverrouiller de nouvelles cascades et augmenter la performance de votre pilote. Mode multijoueur en ligne - Affrontez les meilleurs joueurs du monde entier dans des matchs palpitants à 8 joueurs.

- Affrontez les meilleurs joueurs du monde entier dans des matchs palpitants à 8 joueurs. Mode Défi - Prenez les commandes du classement et testez vos compétences contre les enregistrements fantômes des meilleures performances de vos amis.

- Prenez les commandes du classement et testez vos compétences contre les enregistrements fantômes des meilleures performances de vos amis. Personnalisation de véhicules - Collectez et améliorez un garage rempli d’hydro-jets incroyablement rapides qui se transforment quand vous les pilotez. Gagnez de l'argent pour améliorer et personnaliser chacun d’eux.

- Collectez et améliorez un garage rempli d’hydro-jets incroyablement rapides qui se transforment quand vous les pilotez. Gagnez de l'argent pour améliorer et personnaliser chacun d’eux. Game Center et iCloud - Affrontez vos amis Game Center et déverrouillez des exploits stimulants. Continuez à jouer d’un périphérique à l’autre grâce à la synchronisation des données sur l’iCloud.

Si vous aimez les jeux de course arcade, foncez sur Riptide GP Renegade+ sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et autre. Il vous faut juste un abonnement Apple Arcade.

Télécharger le jeu Riptide GP: Renegade+