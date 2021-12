Oddmar+ est de retour sur Apple Arcade

Cette semaine, deux grands jeux rejoignent Apple Arcade avant la sortie prochaine de Disney Melee Mania qui sera probablement la dernière nouveauté de 2021 pour le service. Les deux classiques de l'App Store qui rejoignent Apple Arcade cette semaine sont Dandara: Trials of fear+ qu'on a vu ce matin et Oddmar+.

Oddmar+ est disponible pour les abonnés Apple Arcade

Oddmar+ de Mobge faisait partie de notre top jeux 2018 avec ses magnifiques graphismes et ses excellents contrôles. Il est maintenant disponible pour chaque abonné Apple Arcade sans publicité ni achat intégré. Lisez notre test du meilleur jeu de plateforme de l'éqoque. Regardez le trailer vidéo :

Oddmar se débat avec la vie dans son village et n'est pas digne d'une place au Valhalla. Il est rejeté par ses compagnons Vikings et doit se racheter de son potentiel gâché. Un jour, on lui offre l'opportunité de faire ses preuves, mais à un prix... Voilà le pitch d'une aventure incroyable qui nous a tant plu. Des graphismes aux animations à la Rayman Origins en passant par des contrôles aux petits oignons et aux mécaniques innovantes, tous les ingrédients sont là pour plaire à un large panel de joueurs.



Oddmar supporte les sauvegardes iCloud et les manettes MFI. À télécharger de toute urgence si vous avez un abonnement Apple Arcade à 4,99€ ou un abonnement Apple One, surtout pour ceux qui n'y auraient jamais goûté !



PS : Oddmar a été développé par l'équipe à l'origine du jeu Leo's Fortune, primé et acclamé par la critique.

Télécharger le jeu Oddmar+