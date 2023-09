Ma Talking Angela 2+ est disponible sur Apple Arcade

Comme annoncé en début de semaine, l'excellent divertissement Ma Talking Angela 2 débarque sur Apple Arcade, en version "+". Il s'agit du jeu complet actuellement disponible sur App Store, mais sans publicité ni achat intégré. Idéal pour les abonnés au service qui profitent de près de 300 jeux désormais.

Ma Talking Angela 2+ débarque pour les abonnés

Si vous n'en avez jamais entendu parler, Ma Talking Angela 2+ est un jeu virtuel d'animaux de compagnie qui va bien plus loin que le célèbre Tamagochi.

Dans ce jeu, les joueurs prennent soin d'Angela, une chatte "fashion" (à la pointe de la mode), dans sa maison en ville. Le jeu offre une multitude d'options de personnalisation, notamment des coupes de cheveux, du maquillage et des tenues. Au-delà de l'apparence d'Angela, les joueurs peuvent également participer à diverses activités, telles que la danse, la pâtisserie et les arts martiaux, pour divertir Angela.

La nourriture et les en-cas délicieux font partie de l'expérience, ainsi que des options de voyage haut de gamme qui ajoutent une touche de luxe au jeu. Les joueurs peuvent également s'amuser avec des mini-jeux et des énigmes qui mettent leurs réflexes à l'épreuve, ce qui ajoute une dimension ludique au jeu. De plus, de nouvelles vignettes permettent aux joueurs de collectionner et de personnaliser encore plus leur expérience de jeu.

"My Talking Angela 2+" est développé par les créateurs de Talking Tom, ce qui est gage d'une certaine qualité. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités pour rendre Angela encore plus élégante et amusante. D'ailleurs, vous pouvez vous attendre à des mises à jour régulières et à de nouvelles activités pour relancer l'intérêt.

En résumé, "My Talking Angela 2+" est un jeu virtuel d'animaux de compagnie qui offre une large gamme d'options de personnalisation, d'activités amusantes et de mini-jeux stimulants. Les joueurs peuvent aider Angela à mener une vie "stylée" dans sa maison en ville tout en développant leurs compétences et en s'amusant. Tout le monde ne foncera pas dessus, mais une partie du public est forcément déjà convaincue...

Télécharger le jeu Ma Talking Angela 2+