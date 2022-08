Apple Arcade : un jeu de questions/réponses développé avec Tom Hanks arrive le 2 septembre

D'habitude, quand on parle de Tom Hanks et d'Apple, c'est pour une collaboration sur un film ou une série qui sera mise en ligne dans le catalogue d'Apple TV+, mais pas cette fois... Tom Hanks qui semble toujours très investi dans l'écosystème Apple va proposer prochainement un jeu de questions/réponses sur Apple Arcade. Évidemment, l'acteur n'est pas seul sur ce projet, il a trouvé le soutien d'un grand studio de développement dans l'univers des jeux vidéos.

Apple Arcade x Tom Hanks

Le vendredi 2 septembre, les abonnés au populaire service Apple Arcade vont pouvoir télécharger un nouveau jeu qui sera disponible en exclusivité mondiale. Baptisé "Hanx 101 Trivia", ce jeu testera votre culture générale avec des séries de questions basées sur différentes thématiques comme l'histoire, la géographie, la science, la cuisine, la technologie, le sport, le cinéma...



Ce jeu qui est le premier jeu de questions/réponses sur Apple Arcade sera développé par le studio BlueLine Studios, Tom Hanks a énormément participé au projet et a pris une multitude de décisions sur le concept et le fonctionnement de l'application.

Quelle durée de jeu ?

Pour ceux qui se disent "on aura vite fait le tour des questions et l'application deviendra rapidement lassante", votre jugement n'est pas le bon. Le jeu de questions/réponses Hanx 101 Trivia comportera tout de même 58 000 questions avec une tonne de catégories pour plaire à tous les joueurs !



Avant l'entrée dans le catalogue sur Apple Arcade, Apple explique :

Jouez, apprenez, rivalisez et devenez un maître des questions-réponses avec Hanx 101 Trivia, créé et développé en collaboration avec l’acteur et cinéaste Tom Hanks.

Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, Apple Arcade est disponible au tarif de 4,99€/mois ou 49,99€/an, vous pouvez également obtenir un accès au service de jeux via un abonnement Apple One.

Rendez-vous vendredi prochain pour découvrir Hanx 101 Trivia sur Apple Arcade, on imagine qu'Apple mettra en avant ce nouveau jeu sur la page d'accueil de son service.

Télécharger le jeu Hanx101 Trivia