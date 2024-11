Sonic Racing ajoute les défis collectifs sur Apple Arcade

Sega a lancé cette semaine une version 2.7.0 avec du contenu additionnel pour Sonic Racing sur Apple Arcade, introduisant de nouveaux défis, personnages et plus encore dans ce jeu de course multijoueur qui fait de l'ombre à Mario Kart. Cette mise à jour pimente non seulement la compétition, mais favorise également le travail d'équipe entre les joueurs du monde entier, avec des options cosmétiques supplémentaires pour personnaliser l'ensemble.

Sonic Racing pimente les courses

L'une des fonctionnalités les plus attendues est donc arrivées avec les défis collectifs. Les joueurs peuvent désormais s'associer à la communauté Sonic Racing du monde entier pour atteindre des objectifs, débloquant ainsi des récompenses exclusives. Cet aspect coopératif améliore drastiquement la durée de vie du jeu du géant japonais, ajoutant à l'intérêt général.

Parmi les nouveaux contenus, deux nouveaux personnages ont été ajoutés : Popstar Amy, déblocable via des contre-la-montre, et Idol Shadow, qui peut être gagné via des défis communautaires. Ces personnages rejoignent Rockstar Rouge et DJ Vector, déjà introduits, enrichissant la liste du jeu avec des visages plus familiers de l'univers Sonic.



Sonic Racing, reprenant le gameplay de Team Sonic Racing, vous permet de choisir parmi 15 personnages pour parcourir 15 pistes réparties sur cinq zones. L'ajout de contre-la-montre et de combos en équipe offre un gameplay varié, garantissant qu'il y a toujours un défi à relever, bien plus que dans le décevant Mario Kart Tour.



La marque Sonic a beau avoir perdu le support précieux des consoles Sega, elle est en pleine bourre avec des jeux comme Sonic X: Shadow Generations ou des films comme le prochain Sonic 3.



Pour découvrir toutes les nouveautés, téléchargez Sonic Racing sur votre appareil Apple. Bien évidemment, un abonnement Apple Arcade actif est requis. Vous jouez à quoi sur Apple Arcade vous ? Le catalogue devrait avoir atteint les 300 jeux...

